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Dünyada son 6 yılın en büyük uçak kazaları

Dünyada son 6 yılda meydana gelen büyük uçak kazaları şöyle:

25 Şubat 2009 02:00

Dünyada son 6 yılda meydana gelen büyük uçak kazaları şöyle:

2003

19 Şubat-İran: İlyuşin tipi bir askeri uçak, Kirman yakınlarında düştü, 302 kişi hayatını kaybetti.

6 Mart-CEZAYİR: Cezayir Hava Yolları'na ait bir uçak güneydeki Tamanrasset Havaalanı'na düştü, 102 kişi öldü.

8 Mayıs-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ (DKC): DKC'de başkent Kinşasa ile Lubumbaşi arasında sefer yapan bir İlyuşin 76'nın bir kapısının düşmesi üzerine 200'den fazla kişi öldü.

8 Temmuz-SUDAN: Sudan'ın güneyinde Sudan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi uçağın düşmesiyle 115 kişi hayatını kaybetti.

25 Aralık-BENİN: Cotonou Havaalanı'ndan kalkış yapan bir Boeing tipi yolcu uçağı düştü, 139 kişi öldü.

2004

3 Ocak-MISIR: Mısırlı hava yolu şirketi Flash Airlines'e ait bir Boeing 737 tipi uçak Şarm El Şeyh'e düştü, 134'ü Fransız turist 148 kişi öldü.

2005

3 Şubat-AFGANİSTAN: Afganistan'ın Kam Air şirketine ait bir Boeing 737'nin başkent Kabil yakınlarında düşmesi üzerine 104 kişi öldü.

14 Ağustos-YUNANİSTAN: Yunan şirketi Helios'a ait bir Boeing 737'nin düşmesi nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.

16 Ağustos-VENEZUELA: Kolombiya şirketi West Caribbean Airways'e ait McDonnell Douglas tipi uçak kuzeydeki Maracaibo'da düştü, 160 kişi öldü.

5 Eylül-ENDONEZYA: Endonezya şirketi Mandala Hava Yolları'na ait Boeing 737-200 tipi uçak Sumatra adasına düştü, 150 kişi öldü.

22 Ekim-NİJERYA: Nijeryalı şirket Bellview Airlines'e ait bir Boeing 737, kalkışından kısa bir süre sonra başkent Lagos yakınlarında düştü, 117 kişi öldü.

6 Aralık-İran: İran ordusuna ait bir Herkül C-130 başkent Tahran'da düştü, 108 kişi öldü.

10 Aralık-NİJERYA: Nijeryalı hava yolu şirketi Sosoliso'ya ait DC-9 tipi uçak, güneydeki Port Harcourt Havaalanı'na düştü, 107 kişi öldü.

2006

3 Mayıs-RUSYA: Ermenistan'a ait Armavia hava yolu şirketinin Airbus 320 tipi uçağı Karadeniz'e düştü, 113 kişi öldü.

9 Temmuz-RUSYA: Rus Sibir şirketine ait bir A310 Sibirya'da düştü, 124 kişi hayatını kaybetti.

22 Ağustos-Ukrayna'nın doğusunda Tupolev tipi Rus sefer uçağı düştü, 170 kişi öldü.

29 Eylül-BREZİLYA: GOL Hava Yolu şirketine ait bir Boeing 737, Amazon ormanlarına düştü, 155 kişiden kurtulan olmadı.

2007

5 Mayıs-KAMERUN: Kenya Hava Yolları'na ait bir uçak Kamerun'un güneybatısında düştü, 114 kişi öldü.

2008

20 Ağustos-İspanya: İspanyol hava yolu şirketi Spanair'in uçağı, Madrid Havaalanı'ndan kalkışı sırasında düştü, 154 kişi hayatını kaybetti.

24 Ağustos-KIRGIZİSTAN: Bişkek'teki havaalanının yakınlarında Itek Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü, 65 kişi yaşamını yitirdi.

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