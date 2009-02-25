Dünyada son 6 yılın en büyük uçak kazaları

Dünyada son 6 yılda meydana gelen büyük uçak kazaları şöyle:



2003



19 Şubat-İran: İlyuşin tipi bir askeri uçak, Kirman yakınlarında düştü, 302 kişi hayatını kaybetti.



6 Mart-CEZAYİR: Cezayir Hava Yolları'na ait bir uçak güneydeki Tamanrasset Havaalanı'na düştü, 102 kişi öldü.



8 Mayıs-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ (DKC): DKC'de başkent Kinşasa ile Lubumbaşi arasında sefer yapan bir İlyuşin 76'nın bir kapısının düşmesi üzerine 200'den fazla kişi öldü.



8 Temmuz-SUDAN: Sudan'ın güneyinde Sudan Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi uçağın düşmesiyle 115 kişi hayatını kaybetti.



25 Aralık-BENİN: Cotonou Havaalanı'ndan kalkış yapan bir Boeing tipi yolcu uçağı düştü, 139 kişi öldü.



2004



3 Ocak-MISIR: Mısırlı hava yolu şirketi Flash Airlines'e ait bir Boeing 737 tipi uçak Şarm El Şeyh'e düştü, 134'ü Fransız turist 148 kişi öldü.



2005



3 Şubat-AFGANİSTAN: Afganistan'ın Kam Air şirketine ait bir Boeing 737'nin başkent Kabil yakınlarında düşmesi üzerine 104 kişi öldü.



14 Ağustos-YUNANİSTAN: Yunan şirketi Helios'a ait bir Boeing 737'nin düşmesi nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.



16 Ağustos-VENEZUELA: Kolombiya şirketi West Caribbean Airways'e ait McDonnell Douglas tipi uçak kuzeydeki Maracaibo'da düştü, 160 kişi öldü.



5 Eylül-ENDONEZYA: Endonezya şirketi Mandala Hava Yolları'na ait Boeing 737-200 tipi uçak Sumatra adasına düştü, 150 kişi öldü.



22 Ekim-NİJERYA: Nijeryalı şirket Bellview Airlines'e ait bir Boeing 737, kalkışından kısa bir süre sonra başkent Lagos yakınlarında düştü, 117 kişi öldü.



6 Aralık-İran: İran ordusuna ait bir Herkül C-130 başkent Tahran'da düştü, 108 kişi öldü.



10 Aralık-NİJERYA: Nijeryalı hava yolu şirketi Sosoliso'ya ait DC-9 tipi uçak, güneydeki Port Harcourt Havaalanı'na düştü, 107 kişi öldü.



2006



3 Mayıs-RUSYA: Ermenistan'a ait Armavia hava yolu şirketinin Airbus 320 tipi uçağı Karadeniz'e düştü, 113 kişi öldü.



9 Temmuz-RUSYA: Rus Sibir şirketine ait bir A310 Sibirya'da düştü, 124 kişi hayatını kaybetti.



22 Ağustos-Ukrayna'nın doğusunda Tupolev tipi Rus sefer uçağı düştü, 170 kişi öldü.



29 Eylül-BREZİLYA: GOL Hava Yolu şirketine ait bir Boeing 737, Amazon ormanlarına düştü, 155 kişiden kurtulan olmadı.



2007



5 Mayıs-KAMERUN: Kenya Hava Yolları'na ait bir uçak Kamerun'un güneybatısında düştü, 114 kişi öldü.



2008



20 Ağustos-İspanya: İspanyol hava yolu şirketi Spanair'in uçağı, Madrid Havaalanı'ndan kalkışı sırasında düştü, 154 kişi hayatını kaybetti.



24 Ağustos-KIRGIZİSTAN: Bişkek'teki havaalanının yakınlarında Itek Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı düştü, 65 kişi yaşamını yitirdi.

