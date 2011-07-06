-DÜNYADA ORMANLAR AZALDI TÜRKİYE'DE ARTTI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu belirterek, ''1973'te 20,3 milyon hektar olan orman varlığımız 1 milyon 300 bin hektar artarak, bugün 21,6 milyon hektara yükseldi'' dedi. Eroğlu, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlatarak 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ülke genelinde 1 milyon 448 bin hektar alanda ağaçlandırma yaptıklarını, yaklaşık 820 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünyanın takdirini kazandıklarını bildirdi. Eroğlu, şunları kaydetti: ''1973'te 20,3 milyon hektar olan orman varlığımız 1 milyon 300 bin hektar artarak, bugün 21,6 milyon hektara yükseldi. Ayrıca ormanlarımızın rehabilite edilmesi neticesinde ormanlardaki odun serveti de arttı. 1973'te 936 milyon metreküp olan odun miktarı, 492 milyon metreküp artarak bugün itibariyle 1 milyar 428 milyon metreküpe ulaştı. Türkiye 2009 senesinde dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasına girdi. Ağaçlandırma çalışmalarının bir önemli bir ayağını da bozuk ormanların rehabilite edilmesi oluşturmaktadır. Biz de bozuk ormanlarımızı rehabilite ediyoruz. Bu konuda orman varlığı yetersiz olan İç Anadolu Bölgesi'ne ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Kayseri ilimizdeki ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları bunun en güzel örneğidir. 2008–2009 ve 2010 yıllarında Kayseri ilimizde 195 bin dekar alanda ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdik ve 17 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın (Abdullah Gül) yüksek destekleriyle 2009 senesinde Kayseri'de başlatılan çalışmayla Erciyes Dağı'na, 1 milyar 100 milyon karpelli sedir tohumu ekilmiş ve bugün 10 santimetreye ulaşan tohumlarla Kayserimiz zümrüt yeşiline bezenmiştir. Bunun neticesinde Kayseri ilimizin 2006 senesinde yüzde 6 olan orman varlığı bugün yüzde 12'ye ulaşmıştır.