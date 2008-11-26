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Yaşam

Dünyada milyonlarca çocuk okula gidemiyor!

UNESCO Başkanı Koichiro Matsuuro, dünyada milyonlarca çocuğun eğitim imkanından yoksun olduğunu açıkladı.

26 Kasım 2008 02:00

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Başkanı Koichiro Matsuuro, mevcut gelişmelere göre, 2000 yılında 164 ülke için belirlenen evrensel ilköğretim hedefine 2015’de ulaşılamayacağını belirtti.

UNESCO’nun eğitime ilişkin yıllık raporunda Matsuuro, birçok ülkede çok yavaş ilerleme kaydedildiğini ve bunların eşit olmadığını ifade ederek, çok sayıda çocuğun okuma-yazma ve matematiğin temelini bile öğrenme imkanı elde edemediğini kaydetti.

Yüzden fazla ülkeden yaklaşık 1400 temsilcinin katıldığı, Cenevre’de düzenlenen Dünya Eğitim Konferansı dolayısıyla açıklanan raporda, hükümetlerin gelir, cinsiyet, coğrafi bölge ve dil farkından kaynaklanan eşitsizliklerle mücadele için gerekeni yapmadığına işaret edildi.

134 ülkeyi kapsayan tahminlere göre, bu ülkelerde yaşayan yaklaşık 29 milyon çocuk, 2015’te okula gidemeyecek. 2006 yılında da yarısına yakını Sahraaltı Afrikasında olmak üzere 75 milyon çocuğun okula gidemediği açıklanmıştı.

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