Dünyada mercan resifinin yüzde 14'ü yok oldu

Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı, dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı. Buna göre, dünyadaki mercan resifinin yüzde 14'ünün yok olduğu bildirildi.

The Week dergisinin haberine göre, Küresel Mercan Resifi İzleme Ağı (GCRMN), Dünya çapındaki mercan resifini inceleyen bir çalışma yayımladı.

Mercan resifinin durumunun analiz edildiği en büyük araştırma olduğu belirtilen çalışmada, 73 ülkeden 300 bilim insanı veri topladı. Çalışmada, 2018-2019 yıllarında iklim değişikliği nedeniyle mercanların yüzde 14’ünün yok olduğu ortaya konuldu.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle deniz yüzeyinin sıcaklığının artmasının mercanların zarar görmesinde ana faktör, aşırı avlanma ve kıyıda artan faaliyetlerin mercanların yok olmasında etken olduğunu belirtti.

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü CEO'su Paul Hardisty, çalışmanın "açık" bir mesaj verdiğini ve iklim değişikliğinin dünya genelindeki resifler için en büyük tehdit olduğunu bildirdi.

Hardisty, "Küresel sera gazı emisyonlarını acilen engellemeli ve hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.