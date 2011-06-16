-DÜNYADA KADIN MİLLETVEKİLİ ORANI ARTIYOR ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - Dünyanın birçok ülkesinde kadın milletvekili oranı son 10 yılda önemli ölçüde arttı. Washington merkezli araştırma şirketi Nüfus Referans Bürosunun kadın milletvekillerine ilişkin araştırması, meclislerdeki kadın milletvekili oranındaki artışa dikkati çekti. Araştırmada, dünyanın birçok ülkesi 2000 ve 2010 yıllarındaki kadın milletvekili oranı açısından karşılaştırıldı. Araştırmaya göre, Türkiye'de 2000'de yüzde 4 olan kadın milletvekili oranı 2010'a gelindiğinde yüzde 9'a çıktı. 12 Haziranda yapılan milletvekili genel seçiminin ardından da bu oran yüzde 14'ü buldu. Kadın milletvekili oranı açısından ilk sıralarda milletvekillerinin yarısına yakını kadın olan İskandinav ülkeleri geliyor. İsveç'te kadın milletvekili oranı yüzde 46, Finlandiya ve Norveç'te yüzde 40 düzeyinde bulunuyor. Öte yandan, Güney Afrika'da kadın milletvekili oranı yüzde 45'e, Küba'da yüzde 43'e, Hollanda'da yüzde 42'ye ulaşıyor. Kadın milletvekili oranları 2000-2010 döneminde bazı ülkelerde çarpıcı bir biçimde arttı. Irak'ta 2000-2010 döneminde kadın milletvekili oranı yüzde 6'dan yüzde 26'ya, Belarus'ta yüzde 5'ten yüzde 32'ye, Yunanistan'da yüzde 6'dan yüzde 17'ye, İtalya'da yüzde 11'den yüzde 21'e, Tayland'da yüzde 6'dan yüzde 13'e, Özbekistan'da yüzde 7'den yüzde 22'ye, Tacikistan'da yüzde 3'ten yüzde 18'e, Kamerun'da yüzde 6'dan yüzde 14'e, Etyopya'da yüzde 2'den yüzde 22'ye, Tunus'da yüzde 12'den yüzde 28'e, Kırgızistan'da yüzde 1'den yüzde 26'ya çıktı.