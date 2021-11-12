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Çevre

Dünyada ilk: Ölüm nedenine 'iklim değişikliği' yazıldı

Kanada’da Haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti

12 Kasım 2021 16:57

Kanada’da geçtiğimiz yaz yaşanan rekor sıcaklıkların ardından hayatını kaybeden bir kişiye iklim değişikliği teşhisi konuldu. Kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 70’li yaşlarda kadın, ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olan ilk kişi oldu.

Kanada’da yaşayan 70'li yaşlarındaki bir kadın, ülkede görülen aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü nedeniyle hayatını kaybederken, dünyada ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olarak konan ilk hasta oldu. Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, hastanın ölüm nedeninin aşırı sıcaklık olduğunu, bu sebeple bu kararı aldığını bildirdi.

Kanada’da Haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Eyaletin adli tabibi, bu ani ölümlerin 570'inin 'sıcaklıkla ilgili' olduğuna söyledi.

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