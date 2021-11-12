Dünyada ilk: Ölüm nedenine 'iklim değişikliği' yazıldı

Kanada’da geçtiğimiz yaz yaşanan rekor sıcaklıkların ardından hayatını kaybeden bir kişiye iklim değişikliği teşhisi konuldu. Kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 70’li yaşlarda kadın, ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olan ilk kişi oldu.

Kanada’da yaşayan 70'li yaşlarındaki bir kadın, ülkede görülen aşırı sıcak hava dalgasının ardından solunum güçlüğü nedeniyle hayatını kaybederken, dünyada ölüm nedeni 'iklim değişikliği' olarak konan ilk hasta oldu. Kanada’nın Prince George adı verilen bölgesinde yer alan British Columbia hastanenin acil servisinde çalışan Dr. Kyle Merritt, hastanın ölüm nedeninin aşırı sıcaklık olduğunu, bu sebeple bu kararı aldığını bildirdi.

Kanada’da Haziran ayında sıcaklıklar yaklaşık 50 santigrat dereceye çıkarak rekor kırarken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Eyaletin adli tabibi, bu ani ölümlerin 570'inin 'sıcaklıkla ilgili' olduğuna söyledi.

DSÖ: İklim değişikliği yılda 150 binden fazla ölüme neden oluyor

Küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha fazla hissettirdiği günümüzde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliklerinin yılda 150 binden fazla ölüme neden olduğunu tahmin ediyor.

Kanada’daki ölüm ile ilgili konuşan hastane doktorlarından Dr. Merritt Glacier, “Altta yatan nedene bakmıyorsak ve sadece semptomları tedavi ediyorsak, giderek daha da geride kalmaya devam edeceğiz” dedi.

"Susuz kalmamak için mücadele etti"

İklim değişikliği teşhisi koyan Dr. Kyle Merritt ise kadının astım, diyabet ve kalp yetmezliği hastası olduğunu ve kliması olmayan bir evde yaşadığını aktarırken, "Tüm sağlık sorunları kötüleşirken susuz kalmamak için gerçekten mücadele etti" diye konuştu.

Kanada, Geçtiğimiz yaz kavurucu sıcaklarla mücadele ederken artan orman yangınları nedeniyle ülkenin hava kalitesi Temmuz ve Ağustos aylarında 'kabul edilebilir' seviyeden 43 kat daha kötü duruma gelmişti.