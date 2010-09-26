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Yaşam

Dünyada ilk kol nakli Türkiye'de!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ölen kişinin kolları, kolları kopan başka bir kişiye nakledilecek.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi-Estetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki bir kişinin iki kolunu Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bir ameliyatla silaj makinesinde çalışırken meydana gelen iş kazasında iki kolunu kaybeden kişiye nakledecek.


Muğla'nın Milas ilçesinde oto yıkamacıda çalışan 23 yaşındaki Fatih Demirel, motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada beyin ölümü gerçekleşmişti. Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Fatih Demirel'in kolları bir başka kişiye nakledilmek üzere alındı.


Alınan kollar, Aydın'da yaşayan ve geçirdiği iş kazası sonucu iki kolu dirsekten kopan Cihan Topal'a Akdeniz Üniversitesi'nde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi-Estetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılacak ameliyatla bu gece nakledilecek.


Aydın Devlet Hastanesi'nden ambulansla gönderilen kollar ve kolların nakledileceği Cihan Topal aynı ambulansla ve polis eskortu eşliğinde Antalya'ya getirildi.


Kollar ve Cihat Topal, AÜ Hastanesi'ne acil kapısından alındılar. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek iki kol naklinin, yapılacak tetkiklerin ardından bu gece gerçekleştirileceği bildirildi.


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