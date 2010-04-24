T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dünyada ilk kez tam yüz nakli yapıldı

Barcelona'nın, Hebron Hastenesi'nde görevli 30 doktor, mart ayında dünya da bir ilke imza attı.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - İspanya'da 5 yıl önce geçirdiği kazadan dolayı yutkunmak, nefes almak ve konuşmakta güçlük çeken bir hastaya tam yüzlü nakli yapıldığı açıklandı.

Spanish Dr. Joan Pere Barret poses for a portrait in front of Magnetic Resonance Images of the man who underwent a full-face transplant at the Vall d'Hebron Hospital in Barcelona, Spain,Friday, April 23, 2010. Barret was the lead surgeon of a 30-member medical team that carried out a full-face transplant, giving a young man who lost his in an accident a new nose, skin, jaws, cheekbones, teeth and other features.

Barcelona'daki Vall d'Hebron Üniversite Hastanesi yetkilileri, 5 yıldır deforme olmuş yüzüyle yaşayan ve adı belirtilmeyen 30'lu yaşlardaki erkek hastaya 20 Mart'ta nakil yapıldığını bildirdi.

Operasyona başkanlık eden Dr. Joan Pere Barret, bu ameliyatın dünyadaki ilk tam yüz nakli olduğunu vurguladı. Barret, bugüne kadar yapılan 11 yüz nakli ameliyatının "kısmi nakiller" olduğunu ifade etti. 24 saat süren ameliyata 30 doktorun girdiği, hastaya bütün deri, yüz kasları, burun, dudak, diş ek çene kemiği, elmacık kemiği, damak ve alt çene nakledildiği belirtildi. Genç adamın ameliyattan bir hafta sonra ayna istediği, önümüzdeki haftalarda da konuşmaya ve yemek yemeye başlayacağı açıklandı. Hastanın 5 yıl önce tarlada çalışırken kazara silahının patlaması sonucu yüzünden yaralandığı, ağız ve burnunun bulunduğu yerde delik meydana geldiği, geçirdiği 9 estetik operasyonun da başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi. Yüzü alınan kişininse trafik kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ameliyatın başarılı olmasına rağmen şimdi en büyük sorunun, vücudun yeni yüze reaksiyon göstermesinin önüne geçilmesi olduğuna dikkat çekildi. Hastanın bağışıklık sisteminin yeni yüzü reddetmemesi için hayat boyu bağışıklık sisteminin etkisini azaltıcı ilaçlar kullanacağı, buna bağlı olarak artan kanser riskiyle karşı karşıya kalacağı da verilen bilgiler arasında. Tıp çevreleri buna rağmen başarılı tam yüz naklinin çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24