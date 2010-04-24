Dünyada ilk kez tam yüz nakli yapıldı

T24

Barcelona'daki Vall d'Hebron Üniversite Hastanesi yetkilileri, 5 yıldır deforme olmuş yüzüyle yaşayan ve adı belirtilmeyen 30'lu yaşlardaki erkek hastaya 20 Mart'ta nakil yapıldığını bildirdi.Operasyona başkanlık eden Dr. Joan Pere Barret, bu ameliyatın dünyadaki ilk tam yüz nakli olduğunu vurguladı. Barret, bugüne kadar yapılan 11 yüz nakli ameliyatının "kısmi nakiller" olduğunu ifade etti. 24 saat süren ameliyata 30 doktorun girdiği, hastaya bütün deri, yüz kasları, burun, dudak, diş ek çene kemiği, elmacık kemiği, damak ve alt çene nakledildiği belirtildi. Genç adamın ameliyattan bir hafta sonra ayna istediği, önümüzdeki haftalarda da konuşmaya ve yemek yemeye başlayacağı açıklandı. Hastanın 5 yıl önce tarlada çalışırken kazara silahının patlaması sonucu yüzünden yaralandığı, ağız ve burnunun bulunduğu yerde delik meydana geldiği, geçirdiği 9 estetik operasyonun da başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedildi. Yüzü alınan kişininse trafik kazasında yaşamını yitirdiği bildirildi.Ameliyatın başarılı olmasına rağmen şimdi en büyük sorunun, vücudun yeni yüze reaksiyon göstermesinin önüne geçilmesi olduğuna dikkat çekildi. Hastanın bağışıklık sisteminin yeni yüzü reddetmemesi için hayat boyu bağışıklık sisteminin etkisini azaltıcı ilaçlar kullanacağı, buna bağlı olarak artan kanser riskiyle karşı karşıya kalacağı da verilen bilgiler arasında. Tıp çevreleri buna rağmen başarılı tam yüz naklinin çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.