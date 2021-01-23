Dünyada ilk kez bir kişiye iki kol ve omuz nakli yapıldı

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Dünyada ilk kez ikili omuz ve kol nakli yapıldı. Nakil, yaklaşık 20 yıl önce uzuvlarını kazada kaybeden bir İzlanda vatandaşına yapıldı.

Doktorlar, nakil yapılan 48 yaşındaki Felix Gretarsson'un iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade etti. Gretarsson'a nakil geçen haftalarda Fransa'nın Lyon kentinde yapılmıştı.

Gretarsson'un yeni kol ve omuzlarını ne kadar hareket ettirebileceği henüz bilinmiyor ancak nakli gerçekleştiren cerrah Aram Gazarian, "Çok şey kaybetmiş birine az da olsa bir şey verebildiysek bu zaten çoktur" dedi.

Gazarian, "Eğer dirseğini tekrar bükebilecek bir noktaya gelirse bu büyük bir başarı olur" dedi.

Geçmişte elektrikçilik yapan Gretarsson, 1998 yılında elektrik akımıyla elini yakıp daha sonra soğuk havada yere düşmüştü. Vücudunda birçok kırık ve yaralanma meydana gelen Gretarsson, 3 ay komada kalmış ve bu süreçte kolları kesilmişti.