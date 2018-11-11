Dünyada ilk: Devlet okullarında LGBTİ+ hakları öğretilecek

İskoçya hükümeti homofobi ve transfobiyi de kapsayan nefret suçlarına karşı başlattığı bilbord kampanyasının ardından eğitimde de LGBTİ+ farkındalığına yönelik bir adım atıyor.

Devlet okulları müfredatına lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks haklarını dâhil eden İskoçya, LGBTİ+ haklarını öğreten dünyanın ilk ülkesi oluyor.

Kaos GL'nin aktardığına göre, LGBTİ+ haklarının devlet okulları müfredatına alınması “Kapsayıcı Eğitim Zamanı” bir sonucu. Kampanya yürütücülerinden Jordan Daly, “Bu kampanyamızın zaferi ve ülkemiz için tarihi bir an. LGBTİ'leri kapsayan eğitimin tüm devlet okullarında uygulanması dünyada bir ilk. Bu uygulama İskoçya'da LGBTİ gençlere değer verildiği konusunda güçlü ve net bir mesaj olacak” dedi.

“Eğitim sistemimiz herkesi kendi potansiyeline ulaşması için destekliyor”

İskoçya Eğitim Bakanı John Swinney yeni müfredatı şöyle yorumladı:

“İskoçya LGBTİ hakları konusunda Avrupa'daki en ilerici ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Dünyada LGBTİ haklarını içeren ilk müfredata sahip olan ülke olacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Eğitim sistemimiz herkesi kendi potansiyeline ulaşması için destekliyor. Bu yüzden müfredat okullarımızdaki tüm öğrencilerimizi kapsayacak biçimde düzenlendi.”