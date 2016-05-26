Dünyada ilk defa 3D yazıcıyla bina yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde, dünyada ilk kez 3D yazıcıyla bina inşa edildi.

Dubai'de dün dünyada bir ilk olarak 3D yazıcıyla üretilen ofisin açılışı yapıldı. Açılış törenine BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da katıldı.

​Törende konuşan Al Maktum, "Planlarımızı, planladığımız gibi uyguluyoruz. Teori değil, eylem peşindeyiz. Hızla değişen dünya gelişim tempomuzu arttırmamızı gerektiriyor. Zira tarih planlarımızı değil, başarılarımızı yazar" dedi.

​Al Maktum, 3D yazıcılarla üretilen yapıların düşük maliyeti ve hızlı inşa edilebilmesiyle BAE'nin her sektörde şehirler kurarak en önemli ekonomi merkezlerden biri haline gelmesini sağlayacağını söyledi.

Başlatılan Dubai 3D Yazıcı Stratejisi çerçevesinde bir aylık süre içerisinde inşa edilen yapı 250 metrekarelik bir alanı kapsıyor.