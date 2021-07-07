"Dünyada ilk": Britanya'daki hayvanat bahçesinde yaşayan 13 fil, Kenya'ya götürülüp doğaya bırakılacak

Britanya’da bir hayvanat bahçesinde tutulan fil sürüsü, Kenya’ya götürülerek doğaya salınacak. Hayvan hakları aktivistleri bu adımı “dünyada ilk” olarak niteledi.

CNN’de yer alan habere göre, İngilter’nin güneyindeki Kent’te bulunan Howletts Wild Animal Park isimli hayvanat bahçesindeki 13 fil, uçakla Kenya’ya götürülerek doğaya bırakılacak.

Götürülecek 13 filden 12’si Kent’te doğup büyümüş, biri de İsrail’den gelmişti. Hiçbiri daha önce doğada yaşamamıştı.

Hayvan hakları savunucuları, dünyada ilk defa bu kadar fazla filin hayvanat bahçesinden doğaya bırakılacağını söyledi.