'Dünyada hiçbir erkek Öcalan gibi kadınların ruhuna girememiştir'

HDP Şırnak Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Selma Irmak, dünyada hiçbir erkeğin Abdullah Öcalan kadar kadınları peşinden koşturamadığını, yürütemediğini ve onların ruhuna giremediğini söyledi.

Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) platformunun Diyarbakır'da düzenlediği 1'inci Kadın Kongresi'ne, Suriye'nin Rojava bölgesindeki Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Asya Abdullah, bazı HDP'li kadın milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Selma Irmak, DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna, Avusturya Parlamenteri Berivan Aslan, Dünya Kadın Yürüyüşü (DKY) Arap ve Ortadoğu Temsilcisi Souad Mahmoud, Tunus'tan avukat Basma Belaid, ANC Parlamenteri Vuyiwe Hani, Katalan Parlamenteri Isabel Valet, SYRİZA Gençlik Örgütü üyelerinin yanı sıra Türkiye, Irak, Suriye ve İran'dan yüzlerce Kürt kadını yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Zeynep Kınacı ve Gülnaz Karataş fotoğrafları da asıldı

DHA'nın haberine göre, kongre salonu dışındaki giriş bölümünde Fransa'nın Paris kentinde öldürülen PKK'lılar Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla Şaylemez ile çatışmalarda ölen bazı PKK'lı ve YPG'lilerin yanı sıra kadın Kürt sanatçılarının da fotoğrafları asıldı. 'Özgür Kadınla Demokratik Ulusu İnşa Ediyoruz' yazılı pankart asılan salonun girişinde Abdullah Öcalan, Tunceli'de 30 Haziran 1996 tarihinde bayrak töreninde askerlerin şehit düştüğü canlı bomba eylemini yapan PKK'lı Zeynep Kınacı ile örgütte 'Beritan' kod adlı Gülnaz Karataş'ın fotoğraflarının asıldığı ve şeritle çevrilen bölümdeki deftere kadınlar duygu ve düşüncelerini yazdı.

'Kadınlar Rojava'da devrim gerçekleştirdi'

HDP Şırnak Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Selma Irmak, Kürt kadın mücadelesinin tüm dünya kadınlarını birleştirdiğini ileri sürdü. Irmak, 30 yıldan bu yana dikenli ve engelli yollardan geçtiklerini belirterek, "Kadınlar bugün Rojava'da devrim gerçekleştirdi. O nedenle artık hiçbir hesap kadınsız yapılamıyor. Kadınların mücadelesi toplum tarafından da takdir edildi. İlk yola çıktığımızda evinden dışarı çıkamayan kadın bugün siyasete katılıyor" dedi.

'Kadın ruhuna girebilen kişi kadınları dağa çıkarabilirdi'

Kürtlerde kadının kapalı bir toplumda tutulduğunu, buna karşı çıkarak yola çıktıklarını anlatan Irmak, "Kürt kadınları açısından gerillaya katılım ulusal mücadeleye katılım belki de en büyük devrimdi" dedi. Irmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu gerçekleştirmek hiç kimsenin harcı olamazdı. Bunu ancak, toplumun dışına çıkabilen, ipini koparabilen, kadının ruhuna girebilen biri yapabilirdi. Ancak o kişi kadını dağa çıkarabilirdi. Bırakın evinden sokağa çıkarmayı, dağ başında elinde silah, eli kanlı bir sisteme karşı mücadele eden, sadece onun militarist güçlerine değil, onun zihniyetine, onun elit tutumuna, onun şiddetine, onun her türlü gericiliğine karşı da mücadele eden ve yalnız bununla da yetinmeyip bir tek kadının geri yanları, kırılgan kadının umutsuz, çaresiz, gözü yaşlı, kendini ikinci sınıf insan haline getiren, mücadele etmeyen kadını mücadele eden bir noktaya ancak ipini koparan, baştan başa felsefe haline gelen biri getirebilirdi."

'Kongremizi sayın Abdullah Öcalan'a atfediyoruz'

Dünyada hiç bir erkeğin Abdullah Öcalan kadar kadınları peşinden koşturamadığını, yürütemediğini ve onların ruhuna giremediğini söyleyen Sema Irmak, "Şu anda İmralı'da müzakere masasındaki sayın Abdullah Öcalan'a bu kongremizi atfediyoruz. Ancak, onun gibi kadın felsefesini kendi şahsında somutlaştırmış bir kişi, kadını bulunduğu kölelik konumundan özgürlüğe aday, özgürlüğe sevdalı, özgürlük arayıcısı haline getirebilir ve bir kadın devrimi yaptırabilirdi. İşte kadını dağa çıkaran bu felsefenin ta kendisidir. Bu felsefeyi anlamadan kadın mücadelesini anlamak Kürt kadının geldi noktayı ve başarıyı kavramak mümkün olmayacaktır" dedi.