Dünyada her yıl 10 milyon kişi kanser oluyor

Adana İl Sağlık Müdürü Çağlar dünyada her yıl 10 milyon kişinin kanser olduğu ve bu sayının sürekli olarak arttığı bildirildi. Çatak, yaptığı açıklamada, en önemli sağlık sorunu olan kanserin önlenmesinde erken teşhisin büyük önemi bulunduğu belirtti.



Türkiye'de nüfusun yüzde ikisinin kanserde erken belirti, önleyebilme yolları ve tarama metotlarını bildiğini belirten Çağlar, bu sorunu aşabilmek için eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Dünyada her yıl 10 milyon kişinin kanser hastalığına yakalandığına dikkati çeken Çatak, ''Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2020 yılında her yıl yeni kanser tanısı konulan hasta sayısının 17 milyona, 2050 yılında ise 24 milyona yükseleceği öngörülüyor. Bunların üçte birinin ise etkili kanser kontrol programları yürütüldüğünde önlenebileceği düşünülüyor'' dedi.Çatak, Türkiye'de en sık görülen ilk 10 kanserden yedisinin önemli bölümünün çok ucuz, etkin ve kolay uygulanabilen halk sağlığı yaklaşımları ile önlenebilecek nitelikte olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



''Meme kanseri için memede kitle, rahim ağzı kanseri için menopoz sonrası veya cinsel ilişki sonrası kanama, kalın bağırsak kanseri için dışkıda kan, cilt kanseri için deride ülser, şekil veya renk değiştiren cilt lekeleri, gırtlak kanseri için iki haftayı geçen ses kısıklığı erken uyarıcı belirtilerdir. Toplumun bu bulgular için dikkatli olması durumunda, ilgili kanserlerin iz bırakmaksızın yok edilmesi mümkün olabiliyor.''



Çağlar Çatak, Avrupa Birliği ülkeleri, ''Ulusal Kanser Kontrol Programları''na entegre edilmesi ve deneyimlerden yola çıkılarak Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de meme kanseri taramaları için ulusal standartlar belirlendiğini söyledi.



Her ilde en az bir Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi açılarak meme kanseri taramalarına aktif olarak başlanmasının hedeflendiğini bildiren Çatak, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki merkezde de bu yönde hizmetlerin yürütüldüğünü kaydetti.



