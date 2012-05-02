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Yaşam

Dünyada her beş çiftten biri internette tanışıyor

Yapılan araştırmalara göre, dünyada 5,9 milyar mobil abone var

02 Mayıs 2012 20:09

 

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 
TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’nda Nil Türkiye Genel Müdürü Yücel Bağrıaçık’ın verdiği bilgilere göre, dünyada her beş çiftten biri internette tanışıyor.Boşanmaların yüzde 20’si internet yüzünden. 2012 yılı sonunda 2 milyar sosyal kullanıcı bekleniyor. Dünyada 5.9 milyar mobil abone bulunurken, geçen yıl toplam mobil geliri 1.5 trilyon dolar düzeyinde. Yine aynı yıla göre 1.7 milyar mobil cihaz ile 486 milyon akıllı telefon satıldı.
 

İnternet tipolojimiz yüzde 83’lük oranla 'seyirci'

 
Alternatif Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Keleş ve dernek temsilcisi Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ,  internetin, toplumsal, kültürel ve psikolojik etkileri üzerine yapılan araştırma sonuçlarını anlattı.
 
"Tüm Avrupa ülkeleri içinde Türkiye’deki ebeveynler interneti en az kullanan ve en az bilgiye sahip kesim. Ebeveynlerin sadece yüzde 36’sı onları rahatsız edecek bir durum olduğunda çocuklarına ne yapmaları gerektiğini söylüyor.  Türkiye, diğer ülkelerin gerisinde görünse de, 15-25 yaş gurubu için oldukça yüksek oranda erişimi evden yapıyor.  Sanal dünyadaki tipoloji dağılımına göre,  yüzde 83’lük oranla kullanıcı  ‘seyirci’  niteliğinde. Yani, sörf yapıyor, e-posta alp gönderiyor, arama motorunu kullanıyor, haber okuyor, blogları  takip etmekle yetiniyor. Sadece 16.4’lük kesim ‘eleştiriciler’  kategorisine giriyor."

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