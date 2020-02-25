Dünyada havanın en kirli olduğu 30 şehrin 21'i Hindistan'da

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Hindistan, dünyada hava kirliliğinin en fazla görüldüğü şehir oldu. Hava kirliliğinin en fazla olduğu 30 şehir açıklandı ve bu şehirlerin 21'inin Hindistan'da olduğu ortaya çıktı.

2019 Hava Kalitesi Raporu çıktı. Dünyada hava kirliliğinin en çok olduğu şehirlerin listelendiği raporda ilk sıra Hindistan'da oldu. Hindistan'daki Ghaziabad şehri ortalama hava kalitesi endeksinde 110.2 puanla dünyada havası en kirli şehir oldu. Ghaziabad'ın hava kirliliği miktarı ABD Çevre Koruma Ajansı'nın belirlendiği 'sağlıklı' seviyesinin yaklaşık iki katı oldu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ise Kasım ayında hava kirliliği endeksinin 800'ü aşmasıyla kamu sağlığı acil durumu ilan edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre hava kirliliği yılda ortalama 7 milyon erken ölüme neden oluyor, kalp hastalıkları ve kanser riskini üst seviyeye taşıyor.