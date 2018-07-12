Dünyada en hızlı interneti hangi ülkeler kullanıyor?

İngiliz araştırma kuruluşu Cable, 2018'in en hızlı internetini kullanan ülkeleri açıkladı. 200 ülkeyi mercek altına alan şirket toplam 163 milyondan fazla hız testi gerçekleştirdi. Türkiye ise 4.9 Mbps hız ile listede 91. sırada yer aldı. İşte 2018'in en hızlı internetini kullanan ülkeler...
Singapur: Ortalama hızı: 60.39 Mbps
İsveç: Ortalama hızı: 46 Mbps
Danimarka: Ortalama hızı: 43.99 Mbps
Norveç: Ortalama hızı: 40.12 Mbps
Romanya: Ortalama hızı: 38.6 Mbps
Belçika: Ortalama hızı: 36.71 Mbps
Hollanda: Ortalama hızı: 35.95 Mbps
Lüksemburg: Ortalama hızı: 35.14 Mbps
Macaristan: Ortalama hızı: 34.01 Mbps
İsviçre: Ortalama hızı: 29.92 Mbps