Dünyada en hızlı interneti hangi ülkeler kullanıyor?

İngiliz araştırma kuruluşu Cable, 2018'in en hızlı internetini kullanan ülkeleri açıkladı. 200 ülkeyi mercek altına alan şirket toplam 163 milyondan fazla hız testi gerçekleştirdi. Türkiye ise 4.9 Mbps hız ile listede 91. sırada yer aldı. İşte 2018'in en hızlı internetini kullanan ülkeler...

Singapur: Ortalama hızı: 60.39 Mbps

İsveç: Ortalama hızı: 46 Mbps

Danimarka: Ortalama hızı: 43.99 Mbps

Norveç: Ortalama hızı: 40.12 Mbps

Romanya: Ortalama hızı: 38.6 Mbps

Belçika: Ortalama hızı: 36.71 Mbps

Hollanda: Ortalama hızı: 35.95 Mbps

Lüksemburg: Ortalama hızı: 35.14 Mbps

Macaristan: Ortalama hızı: 34.01 Mbps

İsviçre: Ortalama hızı: 29.92 Mbps