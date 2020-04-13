Dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de test sayısı 3 milyona yaklaştı

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı yarım milyonu geçen ABD'de test yapılan kişi sayısı 2.816.674'e ulaştı.

John Hopkins Üniversitesi'nin dünya genelinde Covid-19 vaka, ölüm ve iyileşme sayılarına yer verdiği canlı haritaya yeni bir kutu eklendi. Yeni kutuda 555 binden fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD geneli ve eyaletler düzeyinde yapılan test sayısı paylaşıldı.

Haritadaki son verilere göre ABD genelinde 2.816.674 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Ülkede en fazla vaka görülen New York eyaletinde 461 bin 601 kişiye test yapıldığı belirtildi.

ABD genelinde vaka sayıları 555 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 22 bini geçti.