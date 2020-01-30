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Ekonomi

Dünyada en çok altın alan ülke Türkiye

Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21. ülkeyken 2019 sonunda 14. sıraya yükseldi

30 Ocak 2020 11:07

2019 yılında altının uluslararası piyasalardaki ons fiyatı 1282 dolardan 1517 dolara yükselirken (şu anda 1578 dolar seviyesinde) dünya genelinde merkez bankaları altın alımlarını artırdı.

Dünya Altın Konseyi'nin bugün yayımladığı 'Altın Talebi Trendleri 2019' raporuna göre merkez bankaları geçen yıl toplam 650 ton net altın alımı yaptı. 

Geçtiğimiz yıl dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası ise 159 tonla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) oldu. TCMB'yi 158 tonla Rusya Merkez Bankası ve 96 tonla Çin Merkez Bankası takip etti. 

2019 sonu itibariyla resmi altın rezervi en yüksek 20 ülke (ECB ve IMF dahil):

Sıra             Ülke               2019(ton)            2018(ton)        Değişim(ton) 

1                 ABD                 8133                        8133                   0

2                Almanya          3366                        3370                  -4

3                IMF                  2814                        2814                    0

4                İtalya               2452                        2452                    0

5                Fransa            2436                        2436                    0

6                Rusya             2271                        2113                   158

7                Çin                  1948                       1853                     96

8               İsviçre             1040                       1040                      0

9              Japonya          765                         765                        0

10            Hindistan          633                         599                       34

11            Hollanda          612                         612                         0

12            ECB                   505                         505                        0

13           Tayvan              422                          424                       -2

14            Türkiye              413                         254                       159

15            Kazakistan      385                           350                       35

16            Portekiz            383                          383                         0

17           Özbekistan      336                           355                       -19

18           S. Arabistan      323                           323                         0

19           Birleşik Krallık  310                           310                          0

20           Lübnan             287                           287                          0

10 yılda 5 bin tonluk alım

Bloomberg HT'nin haberine göre bu alımlar sayesinde Türkiye 2018 sonunda resmi altın rezervi en fazla olan 21. ülkeyken 2019 sonunda 14. sıraya yükseldi. Altın rezervlerinin toplam resmi rezervleri içerisindeki payı ise yüzde 20'ye ulaştı. Altın Konseyi verilerine göre geçtiğimiz yıl 15 merkez bankası 1 tonun üzerinde net altın alımı gerçekleştirdi. Toplam net alımlar 650.3 tonla tarihin en yüksek 2. seviyesine ulaştı. Toplam rezervler böylece 34 bin 700 tona ulaştı. 2019 yılıyla beraber merkez bankaları 10 yıl üst üste toplam altın rezervlerini artırmış oldu. Son 10 yılda merkez bankaları dünya genelinde 5000 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi.

Ekonomik belirsizlikler alıma yöneltti

Bu merkez bankalarının yılda ortalama 500 tonluk alım yaptığı anlamına geliyor. 2010 öncesine baktığımızda ise bambaşka bir resimler karşılaşıyoruz. 2000-2009 döneminde dünya genelinde merkez bankaları yıllık ortalama 443 ton net altın satışı gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi, raporunda, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin bu durumu beslediğini ifade etti.  

 

 

 

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