Dünyada domuz gribi bilançosu: 11 bin 516 ölü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada A/H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi hastalığından geçen nisan ayından bu yana ölenlerin sayının 11 bin 516 olduğunu açıkladı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, hastalığın Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da zirve yapmış göründüğü belirtilirken, Asya'da salgında gerileme eğilimi gözlendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD ve Kanada'da virüsün hala yaygın bir biçimde görüldüğü, ancak hastaneye kaldırılma ve ölüm vakalarının düştüğü, virüsün hala yaygın bir biçimde bulaşıcı olduğu Avrupa'nın birçok ülkesinde virüsün etkinliğinin zirve yaptığı belirtildi.