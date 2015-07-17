Dünyada bir ilk: 3D yazıcı ile kafatası nakli

Çin’de 3 yaşındaki bir bebeğe dünyada ilk kez 3D yazıcı ile kafatası nakledildi. Kafatası sağlıklı bir insana göre 4 kat daha büyük olan Han Han’ın ameliyatı 17 saat sürdü.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Han Han bebek, hidrosefali denilen bir hastalık nedeniyle kafatasında sorunla dünyaya geldi. Annesi 1 yaşındayken onu terk etti. Babası ise günde 42 Türk Lirası'na denk gelen 100 Çin Yuan'ı kazanıyordu ve bu para ile sadece ona iltihabı önleyici ilaç alabiliyordu. Ancak küçük bebeğin talihi bir şekilde döndü ve dünyada 3D yazıcı ile kafatası nakledilen ilk bebek oldu.

Kafatası normalin 4 katı büyüklüğünde olan Han Han, bir yıl boyunca kafasını hiç yastıktan kaldıramadı. Beyninin yüzde 85'i sıvı ile doluydu. Ayrıca kafatası normalden daha inceydi ve kan akışı çok yavaştı.

Doktorlar ona 3D yazıcı ile yeni bir kafatası yapılabileceğini söyledi. Bu kez de aile ameliyat masrafları ile yüz yüze kaldı. Hikayesi internete yansıyınca önce 100 bin Çin Yuan'ı para birikti. Ameliyat ise 500 bin yuan tutuyordu. Daha sonra gerekli para toplandı ve 17 saatlik ameliyata alındı. Ameliyat başarılı geçti ve küçük kız hemen gözlerini açtı. Doktorlar şu anda onun tamamen iyileşmesini bekliyor.