Dünyada başlayan kuraklık tehdidinden Karadeniz de nasibini aldı

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, dünyada son 50 yılın yaşandığı kuraklıktan Karadeniz’in de nasibini aldığını söyledi.

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e, CHP’li Nazlıaka, “Dünyada ve ülkemizde kuraklığa bağlı olarak tarım üretiminin düşmesi durumunda artacak gıda fiyatları karşısında ne tür önlemler alınacaktır” diye sordu.

Nazlıaka, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü’nün (FAO) ardından Dünya Bankası da dünyada yaşanan kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarının artacağına ilişkin yayınlanan raporlara dikkat çekti.

Nazlıaka, kuraklıkla ilgili soru önergesinin gerekçesinde şu tabloya yer verdi. ABD, son 50 yılın en sert kuraklığı ile boğuşurken, dünyanın önemli tahıl üretim merkezlerinden Karadeniz de kuraklıktan nasibini almıştır.

Küresel buğday ihracatının dörtte birini gerçekleştiren Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da Haziran ve Temmuz ayında etkili olan sıcaklar Karadeniz’in tahıl üretimi düşürmüştür. ABD’deki kuraklık nedeniyle buğday, soya fasulyesi ve mısır fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştır.

Gıda ve tarımda dış ticaret fazlası yüzde 135,9 arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 2012 değerlendirmesine göre, gıda ve tarımda, bu yılın ilk 7 aylık döneminde dış ticaret fazlasının yüzde 135,9 artarak 874,8 milyon Dolar’dan 2 milyar 63,7 milyon Dolar’a yükseldiğine yer verilmektedir.

2008’e benzer gıda krizi

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü’nden (FAO) sonra Dünya Bankası da dünyada yaşanan kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarının artacağına dikkat çeken bir rapor yayınlamıştır. Her iki kuruluş da yaşanan kuraklığın 2008’dekine benzer bir gıda krizine neden olabileceği ve artan gıda fiyatlarının özellikle yoksulların yaşamını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmuştur.

Nazlıaka’nın bakan Eker’e yönelttiği sorular şöyle:

-Dünyada baş gösteren kuraklığın önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılığımızda yaratacağı olumsuzlukları en aza indirmek için yapılan bir çalışma var mıdır? Yoksa tarım ve hayvancılığımız yine kaderine mi terk edilecektir?

-Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü ve Dünya Bankası’nın kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarının artacağına ilişkin uyarısı bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde kuraklığa bağlı olarak tarım üretiminin düşmesi durumunda artacak gıda fiyatları karşısında ne tür önlemler alınacaktır? Bu konuda yapılan bir hazırlık var mıdır?

-Olası bir kuraklıkta çiftçi ve tüketicinin korunması için ne tür önlemler alınacaktır?

-2011 ve 2012 yılında hangi tarım ürünlerinin üretiminde düşüş olmuştur? Miktarı, değeri ve düşüş nedenleri nedir? Hangi tarım ürünlerinin üretiminde artış olmuştur? Miktarı ve değeri nedir?

-2011 ve 2012 yılında hangi tarım ürünlerinin ithalatında artış olmuştur? Miktarı ve değeri nedir? Hangi tarım ürünlerinin ihracatında düşüş olmuştur? Miktarı ve değeri nedir?

-2011 ve 2012 yılında fiyatı yüzde 10’un üzerinde artan tarım ürünleri hangileridir? Artış oranı ve nedenleri nedir?

-Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 2012 değerlendirmesi, tarım ve hayvancılığımızın içine girdiği girdabı ve tarımda nasıl adım adım dışa bağımlı hale geldiğimizi gözler önüne sermektedir. Bu rapor ışığında alınan önlemler nelerdir?