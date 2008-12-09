Dünyada 963 milyon kişi aç

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu yıl dünyada yetersiz beslenenlerin sayısını 963 milyon olarak açıkladı.



Örgütün Başkanı Jacques Diouf, düzenlediği basın toplantısında, özellikle gıda fiyatlarının artması nedeniyle bu yıl yetersiz beslenenlere 40 milyon kişinin daha eklendiğini ve yetersiz beslenenlerin sayısının 963 milyona çıktığını belirtti.



FAO'nun yayımladığı raporda, geçen yıl 923 milyon olan aç sayısının bu yıl da arttığı, mali krizin aç ve yoksulların sayısını daha da artırabileceği vurgulandı.



Yetersiz beslenenlerden 907 milyonunun gelişmekte olan ülkelerde bulunduğuna, bu kişilerin yüzde 65'ininse Hindistan, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bangladeş, Endonezya, Pakistan ve Etiyopya'da yaşadığına dikkat çekilen raporda, Asya'da açlığın azaltılması konusunda kaydedilen gelişmelerin yavaş olduğu, yetersiz beslenenlerin yaklaşık 3'te 2'sinin bu bölgede yaşadığı vurgulandı.



FAO Başkanı Diouf, bu durumun 21. yüzyılda kabul edilemez olduğunu ifade ederken, örgütün başkan yardımcısı Hafız Ganem, gıda fiyatlarının sene başından bu yana düştüğünü, ancak bunun birçok yoksul ülkede bunun gıda krizine son vermediğini söyledi. Ganem, sadece hayatını sağlıklı ve etkin biçimde sürdürmek amacıyla asgari düzeyde yemek yemenin gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca kişi için uzak bir hayal olduğunu belirtti.



Dünyada açlığın 2015 yılına kadar azaltılmasını öngören hedefe ulaşmak için güçlü bir siyasi iradenin önemine değinen Ganem, tarım ve yoksulların sosyal haklarının korunması için her yıl yoksul ülkelerde en az 30 milyar dolar yatırım yapılması gereğine işaret etti.



(AA)

