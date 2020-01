Dünyada 795 milyon yetersiz beslenen, 2,1 milyar aşırı kilolu insan var

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Türkiye'de üretimi bulunan İtalyan makarna şirketinin kurduğu "Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı" verilerinin, dünyada 795 milyon insanın yeterince beslenemediğini, 2.1 milyar insanın fazla veya aşırı kilolu olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Vahap Munyar'ın "795 milyon yetersiz beslenen 2.1 milyar aşırı kilolu insan var" başlığıyla yayımlanan (19 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Barilla Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Hakan Göker'le birlikte Milano'daki (İtalya) Bocconi Üniversitesi'nin konferans salonuna girdiğimde sahnedeki slogan dikkatimi çekti:

* Daha iyi beslen... Daha az ye... Herkes için yiyecek...

3 cümle ile verilen mesaj şuydu:

- Az ye ama iyi beslen, dünyanın gıdası herkese yetsin.

Türkiye’de de üretimi bulunan İtalyan makarna devinin kurduğu “Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı” (BCFN), “Gıdada sürdürülebilirlik” konusuna kafa yormak, kamuoyunun gündemine taşımak için bir forum düzenledi. BCFN (Barilla Center for Food and Nutrition) ayrıca The Economist Intelligence Unit’le (EIU) işbirliği yapıp, “Gıdada Sürdürülebilirlik Endeksi” oluşturdu.

Endeksle ilgili sunumda, şu veri ortaya konuldu:

- Dünyada 795 milyon insan yeterince beslenemezken, 2.1 milyar insan fazla veya aşırı kilolu.

Barilla ve BCFN Yönetim Kurulu Başkanı Guido Barilla, bu verileri şöyle özetledi:

- Bir tarafta açlar, diğer tarafta aşırı beslenip sağlığını kaybedenler var. Daha iyi beslenirsek, bundan sadece sağlığımız değil, gezegenimiz de yararlanır.

Sunumda, “Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi”nin gıdaya bakışta devrim yaratacak nitelikte olduğu savunuldu:

- İlk kez dünya çapındaki yiyecek seçimleri sadece lezzete değil, aynı zamanda gıda sisteminin genel sürdürülebilirliğine dayanarak analiz ediliyor.

Sürdürülebilir tarım, beslenme zorlukları ve gıda atıklarının temel alındığı 58 kritere dayanılarak “En sürdürülebilir gıda sistemine sahip ülkeler”in belirlendiği vurgulandı:

- Dünyada insanların en iyi beslendiği ilk 3 ülkeyi Fransa, Japonya ve Kanada oluşturuyor. İtalya 6’ncı sırada bulunuyor.

Türkiye’nin 19’uncu sıraya yer bulduğu 25 ülkelik listenin son üçü şöyle:

- Hindistan, Nijerya ve Etiyopya...

Endeksle ilgili sunumda Birleşik Arap Emirlikler, Suudi Arabistan ve ABD’nin en yüksek obezite oranlarına sahip olduğu vurgulanıp, israfa da dikkat çekildi:

- Gıda maddelerinin en çok israf edildiği ülkeler Suudi Arabistan (kişi başına yılda 427 kilo), Endonezya (300 kilo), ABD (277 kilo) ve Birleşik Arap Emirlikleri (169 kilo).

Guido Barilla, bu noktada şirketlerin nasıl davrandıklarının önemli olduğunu kaydedip ekledi:

- Son 5 yılda ürünlerimizde daha az şeker, tuz ve yağ, daha fazla lif ve tam tahıl içeren formüllere geçtik. Ayrıca, palm yağı kullanımını tümüyle bitirdik.

Başta terör olmak üzere daha öncelikli sorunlarımız var ama 795 milyon aç insanı düşünerek şu mesajı aklımızın bir köşesinde tutamaz mıyız:

- Az ye ama iyi beslen, dünyanın gıdası herkese yetsin...

Türkiye'ye 22 yıl önce Filiz'le girdi, gelecekten umutlu

Barilla Yönetim Kurulu Başkanı Guido Barilla, Türkiye’ye 1994’te Doğuş Grubu’na ait Filiz Gıda ortaklığıyla girdiklerini anımsattı:

- 2004 yılında hisselerin tümünü devraldık. Bolu’daki tesislerimizde Filiz Makarna ve Barilla ürünlerini üretiyoruz.

Türkiye’deki faaliyetlerinden memnun olduklarını vurguladı:

- Türkiye’deki yüzde 31-32’lik pazar payımızdan memnunuz. Gelecekten de umutluyuz. Kendimizi hep Türk şirketi olarak gördük.

İnsan kaynağına işaret etti:

- Türk insanının heyecanı, arzusu ve girişimciliğinin yanı sıra problemlerle karşılaştığında pes etmeden sonuna kadar ilerleme ve sonuca ulaşma azmine hayranım.

Makarnanın besleyici, sağlıklı, ekonomik ve erişilebilir olduğunu savunup, ekledi:

- Türkiye’de kişi başı yıllık 7 kilogram makarna tüketimi henüz çok yetersiz.

İlişkiler gelişsin diye katkı sağlarız

Guido Barilla, Türkiye ve İtalya’nın Akdeniz için birlikte harekete geçmesi gerektiğini savundu:

- Akdeniz Bölgesi’nin küresel iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğu riskler iki ülkeyi de tehdit ediyor. Türkiye ve İtalya bilgi birikim ve deneyimlerini paylaşarak Akdeniz Bölgesi’ne ciddi katkı sağlayabilir.

Akdenizli olmanın iki ülkeyi birbirine bağladığını belirtti:

- Türkiye ve İtalya birbirine daha fazla yaklaşmalı.

Türkiye ile AB ilişkilerindeki gerginlik sorusunu şu mesajla yanıtladı:

- Türkiye-İtalya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Türkiye beni mutlu ediyor

Guido Barilla, Türkiye’ye her geldiğinde etkilendiğini vurgulayıp, yemeklere değindi:

- Özellikle sebze yemeklerinizi, otları işleyişinizi çok beğeniyorum. Ayrıca bulguru çok seviyorum. Türkiye’ye gelmekten her zaman mutluluk duyuyorum.