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Yaşam

Dünyada 710 milyon insan göç etmek istiyor

Potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkeler; ABD, İngiltere, Suudi Arabistan...

13 Temmuz 2017 21:33

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün 160'tan fazla ülkede yaptırdığı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Ontrava'nın haberine göre, araştırmada yetişkin deneklere "İmkanınız olsa kalıcı olarak başka bir ülkeye göç etmek ister misiniz?", "Başka bir ülkeye önümüzdeki bir yıl içinde göç etme planınız var mı?" ve "Önümüzdeki bir yıl içinde başka ülkeye göç etmek için herhangi bir hazırlık yaptınız mı?" soruları yöneltildi.

Verilen cevaplara göre 710 milyon kişinin imkanı olsa başka bir ülkeye kalıcı olarak göç etmek istediği, 66 milyon kişinin bir yıl içinde göç etmeyi planladığı, 23 milyon kişinin ise bu amaçla hazırlıklara başladığı belirlendi.

Raporda potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkelerin ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Almanya ve Güney Afrika, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğu dikkati çekti. Türkiye en göç edilmek istenilen ülkeler arasında 15. sırada yer aldı.

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