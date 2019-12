Dünyada 500 milyon kişi ruhsal sorun yaşıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Abay, dünyada 500 milyon kişinin ruhsal rahatsızlık yaşadığını iddia etti.



Cinneti ruhsal hastalıklar tetikliyor



Her dört kişiden birinin ruhu sorunlu



Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ruhsal rahatsızlığın yoğun olmasına rağmen, tedavi için sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının oldukça düşük olduğunu söyledi.



Dünyada yeti yitimine neden olan on hastalıktan beşinin ruhsal hastalık olduğuna değinen Abay, şöyle konuştu:



"Dünya'da ruhsal rahatsızlık, yaklaşık 500 milyon kişide bulunuyor. Bu, 7 kişiden birinin tedavi gerektirecek ruhsal sorunu olduğunu ve 4 kişiden birinin ise yaşamının bir döneminde ruhsal rahatsızlıktan etkilendiğini gösteriyor. Bu rakamlar ülkemiz için de geçerlidir. Ruhsal rahatsızlık bu kadar yaygın olmasına karşın, rahatsızlığı olan her 7 kişiden ancak biri sağlık kuruluşuna tedavi için başvuruyor."



Tedaviye başvurunun az olması nedeniyle ruhsal belirtilerinin tanınmaması, tedavisi olduğunun bilinmemesi, doktora ulaşma zorluğu veya maddi imkânsızlık ve toplumda ruhsal rahatsızlıklarla ilgili var olan ön yargı ve damgalama nedeniyle başvurmaya çekinme gibi etkenlerin rol oynadığını bildiren



Abay, ruhsal rahatsızlıklara yol açan pek çok etken olduğunu, bu etkenler arasında yer alan genetik etkenleri azaltmaya yönelik çabaların henüz yeterli olmadığını belirtti.



Prof. Dr. Abay, yoksulluk, kötü yaşam koşulları, savaş, işkence, âfet gibi travmalar, sağlık ve sosyal güvencenin olmayışı, zorunlu göç, ayrımcılık, ırkçılık gibi faktörlerin de ruhsal hastalıklara yol açabileceği ve var olanları da ağırlaştırabileceğinin bilindiğini hatırlattı.



Kaynak ayrımı yetersiz



Ruhsal hastalıkların yaygınlığına karşın, ülkemizde ruh sağlığına ayrılan kaynakların yetersiz olduğuna dikkat çeken TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Abay, şunları dile getirdi:



"Yatak sayısı, olması gerekenin onda biridir. Bu açıdan, Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer almaktayız. Ülkemizde 100 bin kişiye düşen ruh hekimi sayısı olan 1.6, dünya ortalamasının yarısı, Avrupa ortalamasının ise altıda biridir."



Ruh sağlığına ilişkin tüm yasal düzenlemeler, ruh sağlığı politikaları ve uygulamalarını sağlık gündeminin öncelikli konusu haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Abay, "Bunların aşılması için kamusal nitelikli, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve kapsayıcı bir ruh sağlığı sistemi zorunludur. Hastalıkları önlemeyi, tedaviyi, rehabilitasyonu ve bakımı kapsayan etkin bir ruh sağlığı sistemine ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bunun çözümü için, henüz ülkemizde olmayan ve hem hastaların, hem de ruh sağlığı çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir (Ruh Sağlığı Yasası) çıkarılması büyük önem taşıyor" dedi.



(AA)