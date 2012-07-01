Dünyada 5. mürekkep testi yapabilen laboratuvara ilgi yok

Sahte belgeler, sahte imzalar ya da belgeye sonradan eklenmiş her türlü veri, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Prof. Dr. Salih Cengiz ve ekibinin yapacağı iki tahlille ortaya çıkarılabiliyor. Dünyada mürekkep yaşını tespit eden 5’nci laboratuvara sahip olduklarını söyleyen Prof. Cengiz, “Tahlili yapıyoruz üstelik sahtecilik varsa bilimsel delillerle ortaya koyuyoruz” dedi.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nden Prof. Dr. Salih Cengiz ve ekibi, dünyada sadece Almanya, İsviçre, Kanada ve ABD’de kullanılan mürekkep yaş ve yapı tahlilini Türkiye’de uygulamaya başladı. Sahte belgeler, sahte imzalar ya da belgeye sonradan eklenmiş her türlü veri, kimya laboratuvarında, CERN’deki hızlandırıcının küçük benzerleriyle yapılan 2 tahlille ortaya çıkarılabiliyor. Üstelik yazıların ne kadar süre önce yazıldığı da tespit edilebiliyor.



Kongrede gördü uyguladı



Prof. Dr. Salih Cengiz, Şubat 2011’de ABD’de katıldığı bir kongrede, mürekkebin yaş tahlilinin Almanya’daki Bavyera Adli Bilimler Enstitüsü’nde, İsviçre’deki Lozan Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü’nde, Kanada’da Sınır Koruma Teşkilatı Laboratuvarı’nda ve ABD’de New Jersey Üniversitesi Kimya Bölümü’nde uygulandığını öğrendi. ABD’deki laboratuvarı gezme ve deneylere katılma imkanı da buldu. İstanbul’a dönünce ilk iş olarak laboratuvarını düzenledi. Yaptığı ilk deneylerde Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi cihazını kullandı ve mürekkebin aynı kaleme ait olup olmadığını tespit edebildiğini gördü. Daha önceden yazılmış deney kağıtlarından aldığı numunelerle, Isısal Salınımlı Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (Thermal Desorption GC-MS) cihazını kullanarak mürekkebin yaş tayinini de gerçekleştirdi.



Delillerle ortaya koyuyoruz



Uzanlar’ın devlet aleyhine açtığı davaları, belgeler üzerinde bu 2 tahlilin uygulanmasıyla kaybettiğini anlatan Prof. Dr. Salih Cengiz, “Türkiye’de mürekkep yaş tayini yapılabilirliğini soran hakim ve savcılara resmi kurum ve kuruluşların vermiş olduğu yanıtlar, ‘Bırakın Türkiye’yi dünyada dahi yapılamaz’ şeklindedir. Oysa ki 90’lı yılların başından beri dünyada, son yıllarda da Adli Tıp Enstitüsü’nde biz bu tahlili yapabiliyoruz. Üstelik sahtecilik varsa bilimsel delillerle ortaya koyuyoruz” dedi. Dünyada mürekkep yaşını tespit eden 5’nci laboratuvar, çalışmaları çok fazla duyulmayınca ilgi de çekmedi.



Uzanlar ve Deniz Feneri



Prof. Dr. Salih Cengiz çalışmaları konusunda şunları söyledi:

“Belgeden mürekkep yapısının ve yaşının tespitiyle, yargı sistemimizdeki şüpheli veya sahte belge incelemelerinde en sık karşılaşılan belgedeki yazının kimliği ve yaşına ait sorular yanıtsız kalmayacak. Bilimsel deneyle yargı sistemini güçlendireceğiz. Bu yöntem Uzanlar ve Deniz Feneri davalarında uygulandı. Deneyleri, Fransız ve Almanya’daki laboratuvarlar yaptı.”



‘Yaş’ tahlili nasıl yapılıyor?



Yazı örneklerinden alınan küçük parçalar, CERN’deki 27 km’lik Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın 60 metrelik küçük bir benzeri olan Thermal Desorption GC-MS cihazına konuluyor. Örnekler önce 90, sonra 200 derecede ısıtılıyor ve yapılarına ayrılıyor. Örneklerden çıkan yapı parçaları 60 metrelik ince boruların içinden yüksek hızla geçirilip, mürekkebin yapısının ne kadar bozulduğu anlaşılıyor. Elde edilen değer öngürülen tabloyla eşleştirildiğinde, yaş tahlili tamamlanıyor.