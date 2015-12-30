Dünyada 200 milyon adet Kalaşnikof var!

Yasa dışı silahlı örgütler tarafından en çok kullanılan silah olarak anılan Kalaşnikof (AK 47) isimli silahtan dünyada yaklaşık 200 milyon adet olduğu tahmin ediliyor.

Charlie Hebdo ve 13 Kasım'da gerçekleşen Paris saldırılarında kullanılan silahların, 1990'lardaki savaşlardan kalma Avrupa içinde karaborsada dolaşan Balkan kökenli Kalaşnikof'lar olduğu tahmin edilmişti.

BBC Türkçe Servisi’nin Guardian’a dayandırdığı habere göre iki yıl önce 94 yaşında ölen Sovyet general Mihail Kalaşnikof tarafından tasarlanan ve Sovyet ordusunda ilk kez 1948'de kullanılan silahın 200'den fazla modeli bulunuyor.

Kalaşnikof uluslararası ticarete uygun olarak 30'dan fazla ülkede üretiliyor. En fazla üretim Çin'de yapılıyor. Ancak yasal silahlar kısa sürede karaborsaya düşüyor. Çin genel olarak Afrika ülkelerine silah satıyor.

"Balkanlar'da 100 Euro'ya satılıyor"

Balkanlara gönderilen silahlar ya düşük maaş alan askerlerin Kalaşnikof'larını satmaları sebebiyle ya da devletlerin diğer ülkelerdeki isyancı gruplara silah satmasından dolayı karaborsaya düşüyor.

1980'ler ya da öncesinde üretilmelerine rağmen Batı Balkanlar, eski Sovyet cumhuriyetleri ve Afrika'da hâlâ çalışır durumda olan on milyonlarca Kalaşnikof var. Sadece Arnavutluk'ta 1997'deki çatışmalardan sonra 750 bin Kalaşnikof kayboldu.

Aracılar tarafından yenilenen eski silahlar, terör grupları ve suç çeteleri tarafından kullanılıyor. İngiltere'de yaşayan Mark Mastaglio adlı bir balistik uzmanı, "Çok kolay bir silah. Bu yüzden Kalaşnikof taşıyan 12 yaşında çocuklar görüyorsunuz. Çok sağlam. Çöllerden, Sibirya'ya her koşulda çalışıyor. Çok dayanıklı. Bu yüzden çok popüler" dedi.

Sırbistan'da çoğu AK tipi 900 bin kadar yasa dışı silah olduğu tahmin ediliyor. Bosna'daki yasa dışı silah sayısının da 750 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Aleksander Radiç adlı silah uzmanı, 1990'lardaki savaştan sonra herkesin silahlarını evlerine götürdüğünü belirterek "Birkaç yıl her ihtimale karşı silahlarını sakladılar. Sonra da kara borsada satmaya başladılar. Silah 100 Euro'ya kadar düştü" dedi. Avrupa'da bu silahların 4.500 Euro'ya kadar satılabildiği kaydediliyor. Paris'te 13 Kasım'da 130 kişinin öldürüldüğü saldırılarda kullanılan silahların Balkan kökenli olduğu belirtiliyor.