Dünyada 2 milyondan fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

Alman çocuklara yardım örgütü SOS Çocuk Köyü, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında uluslararası topluma seslenerek HIV virüsü taşıyan çocuklar için daha fazla mücadele çağrısı yaptı.

SOS Çocuk Köyü sözcüsü Louay Yassin, Münih'te yaptığı açıklamada, dünya genelinde 2 milyonun üzerinde AIDS hastası çocuğun ancak yarısından çok daha azının gerekli tedavileri görebildiğini belirtti.

Yassin, "Salgının yayılmasının önlenmesi konusunda başarı sağlansa da çocuklar, yetişkinlere kıyasla tedavi görme konusunda çok daha az şansa sahip. Bu kabul edilemez" dedi.

Açıklamada ayrıca dünya genelinde HIV virüsü bulaşmış 15 yaş altı çocukların ancak yüzde 43'ünün HIV'nin vücutta çoğalmasını ve etkinleşmesini engelleyen antiretroviral ilaç terapileri görebildiği belirtildi.

"Dört yaş altı çocuklarda ölüm riski en yüksek"

Yassin, yetişkinlerde ilaç tedavisi görme oranın yüzde 54 olduğunu belirtirken, bağışıklık sistemini zayıflatan AIDS kaynaklı hastalıklardan ölme riskinin ise dört yaş altı çocuklarda en yüksek olduğuna dikkat çekti.

HIV salgınından en fazla etkilenenlerin Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkeleri olduğu belirtildi. HIV virüsü taşıyan çocukların yüzde 90'ının bu ülkelerde yaşadıkları ve 1 milyon 850 bininin 15 yaşın altında olduğu belirtildi.

16 milyondan fazla çocuk ebeveynlerinden birini kaybetti

HIV virüsünün çocuklar arasında en yaygın olduğu Arika ülkelerinde 16 milyondan fazla çocuğun ebeveynlerinden en az birini kaybettiği de açıklamada paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Yassin, "Bu çocuklar ayrımcılığa uğruyor ve yoksulluk içinde yaşıyor. Birçoğu bunun sonucunda okulu bırakmak zorunda kaldı, evlerini kaybetti ve hiçbir gelecek perspektifleri kalmadı" şeklinde konuştu.

Yassin, "Dünya genelinde hastalıklarla mücadele kapsamında başarı sağlayarak 2030 hedefine ulaşmak istiyorsak, çocuklarla daha fazla ilgilenmeli, onların daha iyi destek almasını sağlamalıyız" dedi.

SOS Çocuk Köyü sözcüsü açıklamasında olumlu verilere de yer verdi. Yassin, HIV virüsünün yeni bulaştığı çocukların sayısında özellikle de hamile kadınlara sağlanan tedavi olanakları sayesinde gerileme kaydedildiğini belirtti. Yassin, 2016 yılında, 2010'a kıyasla yüzde 43 daha az çocuğa HIV virüsü bulaştığı bilgisini verdi. SOS Çocuk Köyü sözcüsü Yassin, mücadelede elde edilen başarıya rağmen dünya genelinde her gün yaklaşık bin embriyo ya da yeni doğan bebeğe anne karnında ya da emzirme sürecinde HIV bulaştığına dikkat çekti.

DW/KNA,GA/CÖ

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