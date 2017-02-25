Dünyada 18 savaş 400'den fazla kriz yaşanıyor

Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü, dünya genelindeki savaş ve krizleri ortaya koyduğu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Enstitü dünya genelinde 400'ün üzerinde kriz durumu olduğunu, bunların 226’sında şiddet kullanıldığının saptandığına dikkat çekti. Enstitü yönetiminden Sara Engelberg “Ukrayna’nın doğusundaki Donbas havzasında devam eden savaş durumunun Avrupa’da şiddet içeren en büyük anlaşmazlık “ dedi.

Araştırmacılar, saptadıkları kriz ve savaşları "Kriz Barometresi'ndeki” yoğunluk durumuna göre derecelendirdiklerini belirtti. Barometrede “Savaş” en üst seviyeyi gösteriyor. Üst seviyedeki çatışmaların çoğunun Afrika’da Sahra’nın güneyindeki bölgelerde olduğu bilgisi verildi. Buradaki 48 devletten 8’inde çok sayıda insanın yaşamına mal olan ya da onları göçe zorlayan krizlerin olduğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacılar Filipinler’de şiddet ortamının ise biraz daha yatıştığını söylüyorlar.

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, radikal dinci Boko Haram örgütüne karşı mücadelenin, Nijerya sınırlarını aştığı belirtiliyor. Enstitüsü ülke sınırlarını aşan çatışmalar olarak da El Kaide'nin Mağrip ülkelerindeki ve Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki faaliyetlerini gösteriyor. Somali ve Sudan'a bağlı Darfur'da 10 yıl önce başlayan iç savaşların ise devam ettiği bilgisi sunuluyor.

Yakın ve Ortadoğu'da yeni savaşlar

Heidelberg merkezli enstitünün 2016’ya ilişkin raporunda Yakın ve Ortadoğu bölgelerinde yeni savaşların çıktığına da yer veriliyor. Suriye’de rejime ve IŞİD’e karşı verilen ortak mücadeleye rağmen muhalif silahlı gruplar ile cihatçı gruplar arasında çatışmalar çıktığına dikkat çekiliyor. Bu durumda Suriye’deki savaşın üç ayrı bölgeye dağıldığına işaret ediliyor. Bu kapsamda Suriye dışında Türkiye’de ve Yemen’de de anlaşmazlıkların tırmandığı araştırma sonuçlarında yer alıyor.

Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı araştırmacılar Meksika, Brezilya, El Salvador ve Kolombiya’daki uyuşturucu savaşlarının devam ettiğini, Kolombiya'da Farc gerillaları ile hükümet arasındaki anlaşmazlığın sona erdiğini, ancak ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN ile çatışmalarda artış olduğunu kaydettiler.

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dpa/epd/ÇA/GA