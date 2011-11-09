Dünyada 11.11.11 heyecanı



T24 - Tüm dünyada şu sıralar evlilik ve doğum gibi özel ve unutulmayacak bir gün yaşamaya hazırlananların bir çoğu, takvimlerin 11 Kasım 2011'i göstereceği Cuma gününü bekliyor.



Güney Kore'de hamileliğinin sonuna yaklaşan anneler, 11 Kasım 2011'de sezaryen doğum yapmak için hastaneleri doldurdu. Kore'de 13 haneli vatandaşlık numarasının ilk 6 hanesi doğum tarihinden oluştuğu için Koreli çiftler, doğuma bir ya da iki hafta kalmış olsa bile bebeğin bu tarihte dünyaya gelmesi için doktorlardan randevu istiyor.





Sezaryen doğum iseğinde artış



Kore'deki hastanelerde sezaryen doğum isteyen annelerin oranının önceki yıllara göre en az yüzde 20 arttığı belirtiliyor. Kore'deki bir doğum kliniğinin yetkilisi, "Daha önce ocakta doğum yapacak olanlar 1 Ocak'a denk getirmek için bizden randevu isterdi ancak bu kez 11 Kasım için aynı şeyi yaşıyoruz" dedi. 11 Kasım 2011 tarihi evlenecek olan çiftler için de özel bir gün anlamı taşıyor. ABD'de evlenecek çiftlerin birçoğunun tercih ettiği Las Vegas kentindeki bir seyahat acentesi, bu tarihte evlenecek çiftler için Las Vegas'a özel turlar düzenliyor.



İspanya'da görme engelliler için faaliyet gösteren bir hayır kurumu ise, bu gün için özel bir piyango düzenliyor. Piyango sonucunda her biri 1 milyon avro değerinde 11 ödül dağıtılarak, özel ödül ise 11 milyon avro olacak.





'Büyük uyanış' işaretleri gelecek



Bazı sayıbilimciler, metafizikçiler, fizikçiler ve komplo teorisyenleri de bu tarihte insanoğlunun "büyük uyanışı" için bazı işaretlerin geleceğini iddia ediyor. Yeni bir boyuta kapı açılacağına inanan bu grup, "insan bilincinde büyük bir değişiklik" olacağını söylüyor. Dünyanın dört bir yanından bu inanışa sahip kişiler, internet üzerinden hazırlanan organizasyonla, bulundukları ülkelerde





11 Kasım 2011 tarihinde





Greenwich saatiyle tam 11:11'de bir araya gelerek sessizce oturup "dünya içinde dünyayı" gözlemleyecek.









