-Dünyada 11.11.11 çılgınlığı SEUL (A.A) - 09.11.2011 - Tüm dünyada şu sıralar evlilik ve doğum gibi özel ve unutulmayacak bir gün yaşamaya hazırlananların bir çoğu, takvimlerin 11 Kasım 2011'i göstereceği Cuma gününü bekliyor. Güney Kore'de hamileliğinin sonuna yaklaşan anneler, 11 Kasım 2011'de sezaryen doğum yapmak için hastaneleri doldurdu. Kore'de 13 haneli vatandaşlık numarasının ilk 6 hanesi doğum tarihinden oluştuğu için Koreli çiftler, doğuma bir ya da iki hafta kalmış olsa bile bebeğin bu tarihte dünyaya gelmesi için doktorlardan randevu istiyor. Kore'deki hastanelerde sezaryen doğum isteyen annelerin oranının önceki yıllara göre en az yüzde 20 arttığı belirtiliyor. Kore'deki bir doğum kliniğinin yetkilisi, "Daha önce ocakta doğum yapacak olanlar 1 Ocak'a denk getirmek için bizden randevu isterdi ancak bu kez 11 Kasım için aynı şeyi yaşıyoruz" dedi. 11 Kasım 2011 tarihi evlenecek olan çiftler için de özel bir gün anlamı taşıyor.