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Sağlık

Dünyada 10 kişiden 1'i obez

İngiliz tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir çalışmaya göre, dünyada obezite düzeyi son 30 yılda ikiye katlandı.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - İngiliz tıp dergisi Lancet'te yayınlanan bir çalışmaya göre, dünyada obezite düzeyi son 30 yılda ikiye katlandı.

Araştırmaya göre 2008 yılında dünyada yarım milyar yetişkin obez vardı. Bu, 1980'deki sayının iki katı. Gelişmiş ülkeler arasında kitle-vücut indeksi en yüksek olanlar Amerikalılar, Japonya ise burada en alt sırada. Aşırı kilo sorunu, Latin Amerika ülkeleri ile Orta Doğu ve Çin'in bazı kesimlerinde de etkili oluyor. Bu durum gelir düzeyinin yükselmesi ve yemek alışkanlıklarının değişmesi ile açıklanıyor. Ancak Lancet'te yayınlanan diğer iki çalışmada obezite düzeyleri yükselmiş olsa da tansiyon ve kolesterol düzeylerinin iyiye gittiği belirtiliyor. Bunun da daha çok sebze meyve tüketmek, tuzdan vazgeçmekle sağlandığı düşünülüyor. Bu iyi bir haber çünkü obezite genellikle kalp hastalıkları, şeker ve kanser ile bağlantılı. Raporun yazarları obezite oranları artsa bile, daha dengeli beslenme, ilaç kullanımı ve daha az sigara tüketimi sayesinde dünya genelinde daha az kalp hastalığı görülmesi konusunda iyimserler.

Obezite son yıllarda ortalama ömrün de uzamasıyla, sağlık sistemleri önündeki en büyük 'yük'lerden biri olarak gösteriliyordu.


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