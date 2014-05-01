Dünyada 1 Mayıs nasıl kutlandı?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yapılan kutlamalara polisin müdahale ettiği başka bir ülke de Kamboçya oldu. Ocak ayında ülkede yaşanan kanlı protesto gösterilerinin ardından bugün polis Kamboçya'da sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ülkenin başkenti Punon Pen'de hükümet karşıtı gösterilerin merkezi olarak bilinen Özgürlük Parkı, diğer adıyla Demokrasi Parkı protestoculara kapatıldı. Siyah kıyafetli, hükümet adına çalışan güvenlik görevlileri protestocuları parkın dışında böyle kovaladı.

Rusya'da Sovyetlerin parçalandığı 1991 yılından bu yana Putin, ilk defa ünlü Kızıl Meydanı kitlesel gösteri ve yürüyüşe açtı.

Moskova’da sabah saatler 10:00'ı gösterdiği sırada Rusya’daki sendikaların organize ettiği yaklaşık 80 bin kişilik kalabalık Kızıl Meydan'a giriş yaptı. Yürüyüş, yönetime karşı protestodan ziyade tıpkı Sovyet zamanında olduğu gibi, Kremlin’in başında duran Vladimir Putin’e destek niteliği taşıyordu. Özellikle Kırım’ın Rusya’ya bağlandığını hatırlatan pankartlar Putin’in kabiliyetine övgü yapıyor. Gününü önem ve anlamını belirten konuşmasında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin,“Halkımızın morali yüksek, meydanda neşe ve mutlulukla yürüyor” dedi.

Meydana hakim olan devletçi monotonluğunu bozan tek unsur sendikaların, “Asgari ücretlerin geçim seviyesine yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini istiyoruz” talepleri oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki kutlamalara Femen eylemi damgasını vurdu. Femen üyeleri, aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in halkı selamlaması sırasında gösteri yaptı. Fransız polisi Femen üyelerini apar topar olay yerinden uzaklaştırdı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da ise sokaklara dökülen insanlar tekstil işçilerinin çalışma şartlarını protesto ediyor.