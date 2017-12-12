Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un heykeli Maltepe'de açıldı

İSTANBUL, (DHA) - YEŞİLÇAMIN en sevilen filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın öyküsü gibi dünyaca ünlü pek çok öykünün yazarı, Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un heykeli, 89\'uncu doğum gününde Maltepe’de açıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında halk oylamasıyla adı Cengiz Aytmatov parkı olarak değiştirilen ve eski adı Orhangazi Parkı olan parkta yapılan açılış törenine Cengiz Aytmatov’un oğlu Asgar Aytmatov, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, iş adamı Bedrettin Dalan ile çok sayıda Kırgız ve Türk vatandaş katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan Aytmatov\'un heykeli ilk günden büyük ilgi gördü. Aytmatov\'un heykelininin kurdelesini ise Asgar Aytmatov, Bedrettin Dalan ve Ali Kılıç açtı.

Yaptığı açılış konuşmasında \'Babam\' dediği Aytmatov ile ilgili duygularını dile getiren Dalan, \"Aytmatov, eserleriyle dünyanın tanıdığı klasikleşmiş bir insandır. Dünya edebiyatçılarının dolu sözlerinden bahsetmeye gerek yok sadece bir tanesi diyor ki \'Cemile\' adlı eserdeki aşkı hiçbir edebiyatçı yazamadı. O, eserlerinde sadece Kırgızistan\'ı anlatmıyor; Anadolu\'yu, bizi, Türkleri anlatıyor\" ifadelerini kullandı.

\"CENGİZ AYTMATOV\'U MALTEPELİ YAPTIK\"

Cengiz Aytmatov Parkı\'na Aytmatov\'un heykelini yaparak ünlü edebiyatçıyı Maltepeli yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kılıç, şunları söyledi:

\"Bir dünya insanının 89\'uncu doğum gününü kutladık. Onu Maltepe\'de ağırlıyoruz ve Türklerle buluşturuyoruz. Hak ettiği yerde, Maltepe\'de adını verdiğimiz parkta onu ağırlıyoruz. Onun anası önünde saygıyla eğilıyoruz ve genç kuşaklarla köprü vazifesini görmesini istiyoruz. Ümit ederim ki bu dünya yazarını bundan sonraki kuşaklara da tanıtabiliriz. Hepimizin gönlünde yer etmiş bir yazarı Maltepeli yapmanın gururunu yaşıyoruz.\"

Cengiz Aytmatov\'un heykelinin yapılmasından ve eserlerinin hala severek okunmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Asgar Aytmatov ise, katılan herkese ve Maltepe Belediyesine teşekkür etti.

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