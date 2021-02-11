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Dünya

Dünyaca ünlü Venedik Karnavalı Covid-19 nedeniyle ikinci kez iptal edildi

11 Şubat 2021 17:27

İtalya’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen dünyaca ünlü Venedik Karnavalı’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ikinci kez iptal edilmesi sonucu, kentin sokakları bomboş kaldı.

İtalya’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen dünyaca ünlü Venedik Karnavalı, Koronavirüs salgını nedeniyle ikinci kez iptal edildi. Binlerce turisti kente çeken karnavalın iptal edilmesi sonucu Venedik sokakları bomboş kaldı.

Venedik Karnavalı, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının İtalya’da etkisini göstermeye başlaması sonucu vakaların artması nedeniyle iptal edilmişti. Ülke genelinde salgına yönelik tedbirlerin gevşetilmesine rağmen bu yıl da iptal edilen Karnaval’ın, önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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