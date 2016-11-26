Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçıdan inanılmaz hata!

Küba'nın efsane lideri Fidel Castro, bugün yaşamını yitirdi. Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Küba devriminin komutanının ölümü ile ilgili yanlış fotoğraf kullandı.

Mert Alaş'ın, 90 yaşında hayatını kaybeden Fidel Castro'nun yerine Che Guevara’nın fotoğrafını, Türkçe’de 'patron' anlamına gelen İspanyolca 'El Jefe' notuyla yayımlaması dikkati çekti.

Ünlü fotoğrafçı, 'Fidel Castro' hashtag'ini kullandığı bu paylaşım sonrası takipçilerinin 'yanlış fotoğraf' uyarılarıyla karşılaştı. Ancak Alaş, bu yorumları dikkate almadı.