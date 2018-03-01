Dünyaca ünlü starların Beslenme Uzmanı Pierre Dukan D&R'da okuyucularıyla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- DUKAN Diyeti’nin yaratıcısı Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Uzmanı Fransız Doktor Pierre Dukan 2 Mart’ta D&R Kanyon’da okuyucularıyla bir araya gelecek.

Nicole Kidman, Jennifer Lopez, ve Cambridge Düşesi Kate Middleton gibi dünyaca ünlü isimleri ve tüm dünyada milyonlarca insanı zayıflatan Dukan Diyeti\'nin yaratıcısı ünlü sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Fransız Doktor Pierre Dukan D&R Kanyon\'da düzenlenecek imza gününde okuyucularıyla buluşacak.

Fransız doktor Pierre Dukan’ın 40 yıldan uzun süredir üzerinde çalıştığı, insanların hayatını değiştiren ünlü Dukan Diyeti, \"Dukan Diyeti – Zayıflatan Tarifler\", \"Dukan Kıvrımlarınızı Sevin\", \"Türkleri Mutlu Eden Diyet Dukan\" ve \"50 Şampiyon, \"Dukan Diyeti’nde İstediğiniz Kadar Yiyebileceğiniz 100 Besin\" isimli kitaplarıyla 2 Mart Cuma günü Saat 12.00’de D&R Kanyon’da gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

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