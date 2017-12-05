Dünyaca ünlü şefler Uçhisar'da yöresel yemeklerin tatlarına baktılar

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de Uçhisar Kadıneli Restoran dünyaca ünlü şefleri ağırladı. Kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını, gelecek ve özgüvenlerini kazanmaları için Doğuş Grubu tarafından \'Kadınlara Doğuştan İyi Bir Gelecek\' sunmak amacıyla yaratılan \'DOKU platformu\' bünyesinde yer alan Uçhisar Kadıneli Restoran dünyaca ünlü şefleri konuk etti. Peru’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkede bulunan Michelin yıldızlı restoranların şefleri, Uçhisarlı kadınların hazırladıkları yöresel lezzetleri tattı.

Doğuş Grubu’nun toplumun geleceğine katkı sağlamak hedefiyle kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklediği DOKU platformu kapsamında Kapadokya’da hizmet veren Uçhisar Kadıneli Restoran, dünyanın önde gelen şeflerini ağırladı. İstanbul’da 3.’sü düzenlenen dünyanın en iyi 10 gastronomi buluşmalarından \'Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı\'na katılmak üzere Türkiye’ye gelen şefler beraberindeki yabancı basınla birlikte konferans öncesinde Uçhisar Kadıneli Restoran’ında yöresel lezzetleri deneyimledi.

Peru’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkeden Michelin yıldızlı restoranların şefler ve yabancı basın mensupları DOKU Uçhisar Kadıneli Restoranı’nda yöresel lezzetlerle donatılmış öğle yemeği yedi. Yemeğe İspanya Girona bölgesinde bulunan 3 Michelin yıldızlı El Celler de Can Roca’nın şefi Joan Roca, 2 Michelin yıldızlı dStage’in şefi Diego Guerrero, Peru’da bulunan Central’ın şefi Virgilio Martinez ve Maido’nun şefi Mitsuharu Tsumura, İtalya’nın yaratıcı pasta şefi Gianluca Fusto, Arjantin kökenli şef Mauro Colagreco, Japonya’nın genç ve yaratıcı şeflerinden Hiroyasu Kawate, Tayvan’da bulunan Fika Fika Coffee’nin kavurucusu James Chen, genç pasta şefi Andrea Dopico, kralların pastacısı olarak anılan Paco Torreblanca, 2 Michelin yıldızlı L’Escaleta’nın şefi Kiko Moya, Milano’da bulunan Lume restoranın şefi Luigi Taglienti, Bolivya’daki Gustu restoranın şefi Kamilla Seidler, dünyanın en önemli mutfak okulları arasında gösterilen Basque Culinary Center Okulu’nun Genel Müdürü Joxe Mari Aizega ile hayatının önemli bir dönemini İstanbul’da geçiren Stelios Parliaros katıldı. Yöresel lezzetler dünyaca ünlü şefler ve yemeğe katılan yabancı basın tarafından çok beğenildi. 2 yıl önce Didim ve Uçhisar’da başlatılan DOKU platformuylan 150\'den fazla kadın ekonomiden kültür sanata kadar geniş alanlarda tasarlanan \'Uygulamalı Eğitim Atölyeleri\'ne katılarak evden çıktı, tekstil ve gıda alanlarında birer girişimci haline geldi. Doğuş Grubu’nun Uçhisar’da tarihi bir binayı restore ettirerek açtığı merkezde uzman eğitmenlerin verdiği dersler ve Kadıneli Restoran’ı sayesinde bugüne kadar 74 ton üzeri ürün üretildi, 350 bin TL üzeri satış gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLI