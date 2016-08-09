Dünyaca ünlü şefin beşinci bebeği doğdu

Dünyaca ünlü aşçı Jamie Oliver ve eşi Jools'un 5'inci çocukları dünyaya geldi. Henüz ismine karar vermediklerini söyleyen Oliver ailesi çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Hürriyet’in haberine göre, Jamie Oliver, bebeğin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı ve şunları yazdı:

“Ve işte en sonunda oldu! Bir oğlum oldu. Oliver ailesindeki herkes çok şaşkın ve mutluluğun da ötesinde. 'Anneler öyle muhteşem ki bunu aklım almıyor”

Jools Oliver ise bebeğini emzirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Küçük oğlan Oliver geldi ve kendimizi çok mutlu, kutsanmış, minnettar ve aşk içinde hissediyoruz. Kardeşlerinin kordonunu kesen iki kızımla da gurur duyuyorum. Jamie benim kahramanım. Henüz bebeğin ismi yok.”