T24 LogoT24 Logo
Magazin

Dünyaca ünlü şefin beşinci bebeği doğdu

“Ve işte en sonunda oldu, bir oğlum oldu!"

09 Ağustos 2016 00:23

Dünyaca ünlü aşçı Jamie Oliver ve eşi Jools'un 5'inci çocukları dünyaya geldi. Henüz ismine karar vermediklerini söyleyen Oliver ailesi çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Hürriyet’in haberine göre, Jamie Oliver, bebeğin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı ve şunları yazdı: 

“Ve işte en sonunda oldu! Bir oğlum oldu. Oliver ailesindeki herkes çok şaşkın ve mutluluğun da ötesinde. 'Anneler öyle muhteşem ki bunu aklım almıyor”

Jools Oliver ise bebeğini emzirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve şu notu düştü:

“Küçük oğlan Oliver geldi ve kendimizi çok mutlu, kutsanmış, minnettar ve aşk içinde hissediyoruz. Kardeşlerinin kordonunu kesen iki kızımla da gurur duyuyorum. Jamie benim kahramanım. Henüz bebeğin ismi yok.”

 

ETİKETLER

james oliveraşçıbebekfotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24