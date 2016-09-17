Dünyaca ünlü oyun yazarı Edward Albee hayatını kaybetti

Amerikan tiyatrosunun en önemli tiyatro oyun metni yazarlarından Edward Albee 88 yaşında, New York yakınlarında bulunan Long Island’daki evinde cuma gecesi hayatını kaybetti.



1960 yıllarından beri oyunlar yazan Edward Albee; evlilik, din, çocuk büyütmek ve Amerikan yaşamının karanlık yönlerini keşfeden oyunlarıyla tanındı.



Albee’nın tüm dünyada üne kavuşmuş ve filme de alınmış, herkesçe bilinen en ünlü oyunu “Kim Korkar Hain Kurttan“ olduğu belirtiliyor.



Murat Aktdağ’ın Yeşil Gazete’deki haberine göre, oyun 1962 yılında Brodway’de Billy Rose tiyatrosunda sahnelenmiş ve büyük beğeni kazanmıştı.



Aynı oyun, bir yıl sonra, 1963 yılında İstanbul’da, Kent Oyuncuları tarafından Ses Tiyatrosu’nda sahnelenmişti.

Oyunda, Müşfik Kenter, Yıldız Kenter, Bülent Koray, Gülsüm Kamu oynamıştı. Oyun, tıpkı Brodway’da olduğu gibi İstanbul’da da yoğun bir beğeni ile karşıladı.

Daha sonra, Edward Albee’nın bu kıymetli oyunu 1986 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Cüneyt Gökçer rejisi ile sahnelendi. Bu sahnelemede başrolleri Çetin Tekindor, Ayten Gökçer, Lemi Bilgin ve Hidayet Reyhan Daş üstlendiler. Kim Korkar Hain Kurttan, son olarak, 2013 yılında Oyun Atölyesi tarafından Hira Tekindor rejisi ile sahnelendi. Bu sefer oyuncular, Tardu Flordun, Zerrin Tekindor, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya oldu.

Albee’nın bu oyun metni, “Kim Korkar Hain Kurttan” 1966 yılında, Ernest Lehman’ın senaryosu ile sinemaya da uyarlanmıştı.





Filmi Mike Nichols yönetmiş, baş rolleri ise Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segal, Sandy Dennis oyanamıştı. Film oyundan daha da fazla ses getirmiş. Oyunun metnini daha fazla tanınmasına sebep olmuştu.

Edward Albee, Türkiye’de, ilk olarak 1960 yılında en az “Kim Korkar Hain Kurttan” kadar ünlü olan “Hayvanat Bahçesi” adlı oyununun Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Asuman Korad rejisi ile sahnelenmesi ile tanındı.



Bu sahnelemede Jerry’i Semih Sergen, Peter’i Muammer Esi canlandırmıştı.

Türkiye’de sahnelenen Edward Albee oyunları



Hayvanat Bahçesi : Ankara Devlet Tiyatrosu – 1960



Amerikan Rüyası : Ankara Devlet Tiyatrosu 1962



Kim Korkar Hain Kurttan : Kent Oyuncuları -1963



Küskünler Kahvesi : Ankara Devlet Tiyatrosu 1966



Kıl Payı : Ankara Devlet Tiyatrosu 1968



Kim Korkar Hain Kurttan : Ankara Devlet Tiyatrosu : 1986



Üç Boylu Kadın : Ankara Devlet Tiyatrosu – 1997