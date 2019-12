Dünyaca ünlü operacılar İzmir'de

İZDOB'un konukları Rus soprano Samuil ile Türk tenor Bezdüz, La Boheme operasını İzmirli sanatseverlere seslendirdi.





İzmir Devlet Opera ve Balesinin (İZDOB) konuk solistleri Rus soprano Anna Samuil ile Türk tenor Bülent Bezdüz, Puccini'nin dünyaca ünlü eseri ''La Boheme''i İzmirli sanatseverlere seslendirdi.



İZDOB Elhamra Sahnesi'nde sergilenen La Boheme, İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu. 4 perdelik operada baş rolleri paylaşan dünyaca ünlü soprano Anna Samuil ve Mersin Devlet Opera Balesi solistlerinden Tenor Bülent Bezdüz ile Musetta rolüyle sahne alan İZDOB Müdürü Aytül Büyüksaraç, seyircilerden büyük alkış aldı.



Soprano Samuil, uzun yıllar İZDOB direktörlüğü yapan, halen Antalya Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörlüğü görevini sürdüren babası Alexandru Samuil ile aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.



Dünyanın çeşitli ülkelerinde önemli orkestralarla çalışma fırsatı bulduğunu ifade eden Samuil, ''İzmir'de olmamın çok sebebi var. Babamın yanı sıra Aytül Büyüksaraç gibi arkadaşlarım var. Elhamra Sahnesi'ni de çok iyi tanıyorum. İyi dostları ziyaret etmek her zaman çok güzel'' dedi.



Keman eğitiminin ardından opera sanatçısı olarak Üstünlük Diploması alan Samuil, şunları söyledi:



''Operayı çocukluğumdan bu yana çok seviyorum. Çocukken babamın çalışmalarını izlerdim. 5 yaşımdan bu yana opera dinliyorum. En büyük hayalim opera sanatçısı olmaktı. Ama hayal sadece hayal, hayat daha farklı. Şarkı söyleyebildiğimi fark ettiğimde, çeşitli yarışmalara katıldım. Çeşitli ödüllere değer görüldükten sonra, iyi bir opera sanatçısı olmaya karar verdim. La Scala ve Metropolitan Operası gibi çok büyük sahnelerde söyledim. İzmir'de olmak, kalbimin seçimiydi. İzmir dışında Aspendos'ta şarkı söylemek isterim. Çok güzel bir sahne. Arena di Verona'dan çok daha güzel. İnanılmaz özel bir atmosferi var. Bence her sanatçı orada söylemek ister. Kesinlikle özel ve sıra dışı bir mekan.''



Şef Samuil ise 12 yıl görev yaptığı İzmir'e karşı çok özel duygular beslediğini, kentte çok sayıda arkadaşı bulunduğunu kaydetti.



Elhamra Sahnesi'nde çok özel temsiller yapma şansı bulduğunu vurgulayan Samuil, şöyle devam etti:



''Burada yaptığımız işler halen içimde. Ayrıca İzmir'de dostlarım ve çok iyi sanatçılar var. La Boheme için dünyanın en popüler operası diyebiliriz. Öyle bir şans oldu ki, kızım Anna, Mimi karakterini oynayacak. Tüm bunlar bir araya geldiği için ne kadar mutlu olduğumu açıklayacak kelime bulamıyorum. Sözler yetersiz kalıyor. Çok mutluyum. Hep birlikte bu temsillerin ne kadar iyi olabileceğini gösterdik. Seyircilerin de mutlu olduğuna inanıyorum.''



Repertuvar operası olacağız



İZDOB Müdürü Büyüksaraç da Puccini'nin sevilen eseri La Boheme'i, 2006-2007 sezonundan bu yana İzmirli sanatseverlerle paylaştıklarını bildirdi.



İZDOB seyircilerinin eseri her zaman büyük bir beğeni ve ilgiyle karşıladığını vurgulayan Büyüksaraç, şunları belirtti:



''La Boheme'i ne zaman programa alsak, temsil biletlerimiz yarım saat içinde tükeniyor. Bu kez de öyle oldu ancak, temsili izleyen seyirciler ne kadar şanslı olduklarını bilmeden geldiler. 21 Şubatta ikincisini yapacağımız temsiller için davetimizi kırmayan Antalya Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü maestro Samuil orkestrayı yönetti. Kızı Anna Samuil de dünya sahnelerinde çok izlenen ve başarılara imza atan bir isim. Kendisi Mimi rolüyle sahneye çıktı.

Türk sanatının dünyadaki gururlarından Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Ezdüz de Rodolfo rolüyle sahne aldı. Ben de maestro Samuil'in ricası üzerine iki temsil için Musetta söylüyorum. İZDOB'un çok değerli solistleri, orkestrası ve korosuyla çok iyi temsillere imza atıyoruz. La Boheme'i repertuvarımıza alma nedenimiz repertuvarımızdaki eserlerin en az 4 yıl boyunca aralıklarla sahnelenmesini sağlamak. Böylece repertuvar operası olma yolunda çalışıyoruz.''