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Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü oda orkestrası, İstanbul'da Mozart'ı seslendirecek

İş Sanat, 55 yıllık köklü bir tarihe sahip olan "Academy of St Martin in the Fields" oda orkestrasını konuk ediyor

29 Ocak 2013 18:24

İş Sanat, 55 yıllık köklü bir tarihe sahip olan "Academy of St Martin in the Fields" oda orkestrasını konuk ediyor. Kurulduğu günden bu yana 500'den fazla albüm kaydıyla her zaman seyircinin büyük beğenisini kazanan topluluğu bu özel konserde genç kemancı Janine Jansen yönetecek. 1 Şubat Cuma günü gerçekleşecek konserde Bartok ve Academy'nin uzmanlık alanı olan Mozart'ın eserleri seslendirilecek.

İcrasındaki keskinlik, özen, mükemmeliyet ve stil anlayışı ile dikkati çeken topluluk, oda orkestrasından senfoni orkestrasına kadar çeşitlenebilen yapısı ve Kraliçe Ödülü alan ilk ve tek orkestra olması özelliğini taşıyor. Birinci sınıf performanslarıyla konser verdiği her yerde oldukça büyük bir etki yaratan topluluğu yönetecek olan başarılı keman virtüözü Janine Jansen aynı zamanda konserin solistliğini de üstlenecek.

Senfonik müzik dünyasında büyük bir üne sahip genç kemancı Jansen, 2003 yılında ülkesinin kültür bakanlığı tarafından Hollanda'nın saygın sanatçılarına verilen Hollanda Müzik Ödülü'nü aldı. Dünyanın en prestijli sahnelerinde Chicago Senfoni, Londra Senfoni ve New York Filarmoni gibi orkestralarla muhteşem performanslara imza atan müzisyen, son beş albümüyle adından sıkça söz ettirdi.

Saat 20.00'de başlayacak konserde bilet fiyatları 120 TL ile 70 TL arasında değişiyor. Sınırlı sayıdaki öğrenci bileti ise 20 TL'den satışa sunulmuş durumda.

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