T24 LogoT24 Logo
Magazin

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski’den yıllar sonra gelen itiraf: Dağ evindeki çekimde tacize uğradım

16 Eylül 2020 19:41

İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, fotoğrafçı Jonathan Leder tarafından taciz edildiğini söyledi.

ETİKETLER

magazinmagazin haberleriEmily RatajkowskiJonathan Leder
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24