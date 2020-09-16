Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski’den yıllar sonra gelen itiraf: Dağ evindeki çekimde tacize uğradım

Son dönemin ünlü modellerinden 29 yaşındaki Emily Ratajkowski, 2012 yılında fotoğrafçı Jonathan Leder tarafından tacize uğradığını açıkladı.

Ratajkowski, New York Magazine için kaleme aldığı bir makalede, bir fotoğraf çekimi için Jonathan Leder’in Catskills’teki dağ evine gittiklerini belirtt. Ratajkowski, önce iç çamaşırıyla daha sonra da çıplak pozlar verdiğini anlattı.

Leder ve kendisinin şarap içtiğini söyleyen ünlü model, çekimin ardından kanepede fotoğrafçıyla birlikte oturduklarını ifade etti.

Üşüdüğü için üzerinde battaniye olduğunu söyleyen Ratajkowski, “Çok sarhoş olmuştum. Bana sürekli erkek arkadaşlarımla ilgili sorular soruyordu. Öpüştüğümüzü hatırlamıyorum ama bir anda ellerini cinsel organıma götürdüğünü hissettim. Canım çok yanmıştı ve bileğinden tutarak güçlükle elini çektim. Bir şey demeden kalktı ve merdivenlerden çıkarak gözden kayboldu” dedi.

Fotoğrafçı ise, Ratajkowski'nin iddia ettiği tacizle ilgili ayrıntıların çocukça olduğunu öne sürdü.

Leder, “Kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz değil mi? ‘Treats!’ dergisinde ve Robin Thicke’in videosunda çıplak olan kız bu. Onun gibi birinin kurban olabileceğine inanmak istiyor musunuz? Kariyerinin bu döneminde ilgi çekmek için böyle taktiklere başvurması utanç verici” dedi.