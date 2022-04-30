Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuların temsilciliğini yürüten ve transferlerde adı futbolculara kadar çok geçen 54 yaşındaki İtalyan menajer Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcuların temsilciliğini yürüten ve transferlerde adı futbolcular kadar çok geçen 54 yaşındaki İtalyan menajer Mino Raiola'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ailesinin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz bir üzüntü içinde, gelmiş geçmiş en sevecen ve şaşırtıcı Futbol Temsilcisinin vefatını paylaşıyoruz. Mino anlaşmalarda sergilediği aynı güçle sonuna kadar savaştı. Her zamanki gibi Mino bizi gururlandırdı ve bunu asla fark etmedi. Mino, çalışmalarıyla modern futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Onun varlığı sonsuza dek özlenecek. Mino'nun futbolu oyuncular için daha iyi bir yer haline getirme misyonu aynı tutkuyla devam edecek. Bu zor zamanlarda alınan büyük destek için teşekkür ediyor ve bu keder anında aile ve arkadaşların mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz.

En çok kazanan menajer

Mino Raiola; Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ve Mario Balotelli gibi isimlerin menajerliğini yapıyordu.

İtalya'dan Hollanda'ya göçen, restoran sahibiyken tanıştığı isimler sayesinde futbol menajerliğine adım atan, pazarlık becerisi sayesinde yıldız futbolcuların da tercihi olan Raiola'nın Forbes'a göre 68 milyon Sterlin serveti bulunuyordu.

Raiola, futbol tarihinin en büyük transferlerinde başrol oynayıp futbolcuların yıllık ücreti kadar komisyon almasıyla da manşetleri süslemişti. Ünlü menajer, 2016'da Juventus'tan Manchester United'a 89 milyon sterlinlik dünya rekoru Pogba satışından 20 milyon sterlin kazandığı belirtilmişti.