Dünyaca ünlü Lara Plajı'nda deve nöbeti

Antalya’nın dünyaca ünlü Lara Plajı’nda denetim yapan uluslararası mavi bayrak denetçisi, turistleri gezdirmek için kullanılan develerin sahilde dolaştırıldığını görünce bölgedeki otelleri uyardı. Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAP), 20 mavi bayraklı otelin bulunduğu bölgede mavi bayrakların tehlikeye girmesi üzerine Antalya Valiliği’ne şikâyetçi oldu. Develer, şikâyet üzerine Aksu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından plajdan çıkarıldı. Belediye zabıta ekiplerinin, plaja deve girmemesi için 1 hafta boyunca nöbet tutacağı belirtildi.

“Develeri takip ediyoruz”

2016 mavi bayraklarının 1 hafta sonra geleceğini söyleyen mavi bayrak sorumlusu Betül Çeray, “Mavi bayrak denetçisi, 2016 yılı için yapılan denetimler sırasında plajda develeri gördü. ‘Sahilde hayvan olamaz’ kriteri olduğu için uyarıda bulundu. Normalde develer yolda bekletiliyordu, galiba bu yıl müşteri azlığından dolayı sahile götürmüşler. Biz de valiliğe durumu bildirdik. 2016 bayrakları 1 hafta sonra gelecek. Biz de 1 haftalık sürede herhangi bir sorun çıkmaması için develeri takip ediyoruz” dedi.