Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı kızıla büründü!

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda deniz, yağmur suyu drenaj hattından gelen kırmızı renkli su nedeniyle kızıla dönüştü.

Denizde oluşan köpük ve kırmızı renk nedeniyle yerli ve yabancı turistler plajı terketti. Plajda 18 ve 16 numaralı büfeler arasında oluşan kirlilikle ilgili ihbar üzerine plaja giden Belediye zabıta ekipleriyle, diğer kurumların görevlileri sudan numune aldı. Alanya Belediyesi yetkilileri, yapılan ilk incelemede, insan sağlığına zararlı bir durum belirlenemediğini bildirdi.

Sabah saatlerinden itibaren plaja akan ve sebebi henüz öğrenilemeyen kırmızı renkli su nedeniyle tatilcilerden bazıları kirliliğin devam etmesi halinde asla denize girmeyeceklerini söyledi. Kirliliğin şimdiye kadar çözülmesi gerektiğini belirten tatilcilerden Ali Gündüz, "Alanya dünyadaki en önemli turizm kentleri arasında yer alıyor. Elde olmayan bir nedenle kirlilik oluştuysa bile müdahale edilmesi gerekirdi" dedi.

Alanya’da yerleşik yaşayan Polonyalı Igor Teizde ise bunun bir felaket olduğunu ve kirliliğin her geçen yıl arttığını öne sürerek, kirlilik nedeniyle evini satmayı düşündüğünü, plajın yeterince temiz tutulmadığını söyledi.