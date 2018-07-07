Dünyaca ünlü isimleri ağırlamıştı; borçları yüzünden el konulan Mardan Palace çürüyor

1.4 milyar dolarlık yatırımla Rus işadamı Telman İsmailov tarafından Antalya Kundu'da yapılan Mardan Palace, harabe halde. Borçları nedeniyle icralık olan otelde, sadece güvenlik personeli bulunuyor. Otelin 2009'daki açılışna Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci Paris Hilton gelmişti.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, geçen yıl ağustos ayında rezervasyon kabul işlemleri durdurulan otelde, sadece 30 kişilik güvenlik personeli bulunuyor. Personel, otelin içi ve çevresinde 24 saat nöbet tutuyor, çevre otellerde konaklıyor. 15 gün önceye kadar suları kesik olan otelde peyzaj tasarımlarının neredeyse tamamı kurumuş durumda. Otele ait araziyi çevreleyen bronz, pirinç işlemeli demir parmaklıkların büyük bölümü ise çalınmış. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine, demir parmaklıkların tamamı sökülüp depoya kaldırılmış durumda. Otelin tapusu Halkbank’a devredilirken, işletmesi Olimpus İnşaat’a aitti.

İskele çökmek üzere

Otel önündeki ünlü plajın durumu ise içler acısı. Mısır’dan getirilen yakmaz, yapışmaz özellikteki 9 bin ton altın rengi kumun neredeyse tamamı yok olmuş. Otelin simgesi olan akrep şeklindeki ana iskele ve iskelenin kanat bölümü üzerinde tasarlanan, VIP kabanalar çökmek üzere. Otelin en şaşalı bölümü olan ana girişteki ışıklı havuz boşaltılmış, merdiven ve havuz çevresinde kullanılan mermerlerin büyük bölümü bakımsızlık nedeniyle sararmış. Ana girişi kaplayan çimenlerin büyük bölümü de sulanmadığı için kurumuş. Otele ait araçların üzeri de uzun süredir kullanılmadığı için toz-toprakla kaplanmış.

"Otelin satışına kadar da burada kalacağız"

Otelin sadece güvenliğinden sorumlu olduklarını söyleyen personel, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Uzun süredir buradayız. Otelin satışına kadar da burada kalacağız. 15 gün önceye kadar elektrik ve su da kesikti. Buraya geldiğimizde ağaçların büyük bölümü kurumuştu. Hatta hayvanat bahçesi içindeki bazı hayvanlar da ölmüştü.”

Mardan Palace’ın 25 milyon Euro’ya mal olan, 151 yabancı gazetecinin izlediği açılışına dünyaca ünlü isimler katılmıştı. Antalya’ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Seal, Monica Belluci, Tom Jones, Paris Hilton ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yer almıştı.

Rakamlarla Mardan Palace

* 2009, otelin açıldığı yıl.

* Açılışı 151 yabancı gazeteci takip etti.

* 1.4 milyar dolarlık yatırım.

* Oteldeki toplam oda sayısı 560.

2009: Mardan Palace görkemli bir törenle kapılarını açtı.

2014: Mardan Palace oteline ipotek konuldu.

"Türk turizmi açısından önemi çok büyük"

Mardan Palace’ın tapu devrinin Halkbank’asına yapıldığını ancak işletmenin kendilerine ait olmadığını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şöyle konuştu: “İşletmesi bize ait olmayan bir yapı. Ancak biz de Türk turizmine kazandırılmasını istiyoruz. Bu sezon kaçtı ancak yeni ve doğru bir yapılanma ile kışa doğru tekrar işletilecek hale getirilmeli. Belki farklı bir firmanın işletmesini alması da gündeme gelebilir. Mardan Palace’ın Türk turizmi açısından önemi çok büyük.”

Yıllar itibariyle Mardan Palace

2009: AST 1989 Group’un 1.4 milyar dolarlık yatırımı olan Mardan Palace kapılarını misafirlerine açtı.

2015: Mardan Palace, bankalara olan ciddi miktardaki borç yükü nedeniyle icralık oldu ve satışa çıkarıldı.

2015: Antalya 6. İcra Müdürlüğü’nde yapılan ihale sonrası Mardan Palace’nin Halkbank tarafından alındığı duyuruldu.

2016: Mardan Palace’ın satış ihalesi, açılan dava sonucu feshedildi. Konu yargıya devredildi.

2017: Mardan Palace, rezervasyon alımlarını durdurdu.

2018: Oteldeki tüm çalışanların ilişiği kesildi, otel güvenlik görevlilerine teslim edildi.