Dünyaca ünlü isimlerden, küresel eşitlik için 24 saatlik konser

İklim krizi ve küresel aşı adaletsizliğe dikkat çekmek için gerçekleşecek 24 saatlik konserde Ed Sheeran, Lizzo, Billie Eilish gibi dünya yıldızları sahne alıyor.

BBC’de yer alan habere göre, dünyanın en büyük uluslararası yardım etkinliği olacağı tahmin edilen gösteri, aşırı yoksullukla mücadele için kurulan Global Citizen isimli oluşum tarafından düzenlendi. Etkinlik, bağış toplama amacı gütmeden, katılımcı sayısını kullanarak dünya liderlerine iklim krizi, aşı adaletsizliği gibi konularda mesaj vermeyi amaçlıyor.

Global Citizen’dan yapılan açıklamada hükümetlerden 1 milyar ağaç dikmeleri, yoksul ülkelere bir milyar aşı ulaştırmaları ve açlık sınırındaki 41 milyon insana gıda ulaştırmaları çağrısı yapıldı.

24 saatlik etkinlikte Jennifer Lopez, New York’tan sahne alarak katıldı. Billie Eilish ve Coldplay’in de sahneye çıkması bekleniyor.

Şarkıcı Cyndi Lauper, Afgan kadınlara “Girls Just Wanna Have Fun” şarkısını armağan etti.

Çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı ya canlı konserler ya da önceden kaydedilmiş kliplerle etkinliğe katkı sağladı.