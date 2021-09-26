T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyaca ünlü isimlerden, küresel eşitlik için 24 saatlik konser

Global Citizen'ın etkinliği iklim krizi ve küresel aşı adaletsizliği konularında ses getirmeyi amaçlıyor

26 Eylül 2021 09:36

İklim krizi ve küresel aşı adaletsizliğe dikkat çekmek için gerçekleşecek 24 saatlik konserde Ed Sheeran, Lizzo, Billie Eilish gibi dünya yıldızları sahne alıyor.

BBC’de yer alan habere göre, dünyanın en büyük uluslararası yardım etkinliği olacağı tahmin edilen gösteri, aşırı yoksullukla mücadele için kurulan Global Citizen isimli oluşum tarafından düzenlendi. Etkinlik, bağış toplama amacı gütmeden, katılımcı sayısını kullanarak dünya liderlerine iklim krizi, aşı adaletsizliği gibi konularda mesaj vermeyi amaçlıyor.

Global Citizen’dan yapılan açıklamada hükümetlerden 1 milyar ağaç dikmeleri, yoksul ülkelere bir milyar aşı ulaştırmaları ve açlık sınırındaki 41 milyon insana gıda ulaştırmaları çağrısı yapıldı. 

24 saatlik etkinlikte Jennifer Lopez, New York’tan sahne alarak katıldı. Billie Eilish ve Coldplay’in de sahneye çıkması bekleniyor. 

Şarkıcı Cyndi Lauper, Afgan kadınlara “Girls Just Wanna Have Fun” şarkısını armağan etti.

Çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı ya canlı konserler ya da önceden kaydedilmiş kliplerle etkinliğe katkı sağladı.

küreseleşitlikglobalcitizenkonserünlüisim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24