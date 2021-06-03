Dünyaca ünlü immünoloji uzmanı Prof. Unutmaz: Eskiye dönmüş gibi davranılırsa vakalar kesinlikle artar, aşıların etkisi yetişmez

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk bilim insanı ve immünoloji profesörü Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'de Koronavirüs salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, normalleşmenin hızlı başladığını söylerken, "Eski hayatımıza döndük gibi davranırlarsa kesinlikle artacak, aşılar yetişmez. Bugün bile günde 1 milyon doz yapmaya başlasak etkisini temmuz ağustosta görürüz" dedi.

CNN TÜRK'e konuşan Prof. Dr. Derya Unutmaz, 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecine ilişkin olarak, "Biraz hızlı girdik. Kapanmanın önemli bir rolü oldu, biraz daha kademeli olsaydı daha az endişe ederdik. Şu an virüs daha bulaşıcı bir virüs. Artma olasılığı var, şu anda kestirmek zor ama insanların davranışlarına bağlı. Biz normale, eski hayatımıza döndük gibi davranırlarsa kesinlikle artacak, kaçış yok, çünkü aşılar yetişmez. Bugün bile günde 1 milyon doz yapmaya başlasak bunun etkisini temmuz ağustosta görürüz. Önümüzdeki 1-2 ay çok kritik bir süreç" dedi.

Prof. Unutmaz, "İnanılmaz bir travma yaşıyoruz. Bu savaştan kurtulmanın tek yolu aşı. Elimizde inanılmaz bir fırsat var. Dünyadaki en iyi aşı BioNTech aşı Türkiye'ye geliyor, büyük bir fırsat bu. İnanılmaz etkililer. Kurtuluşumuzun tek yolu bu. İnsanlar endişe etmesinler" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 120 milyon doz için anlaşma yaptığı BioNTech aşısına ilişkin olarak da konuşan Unutmaz, "Bütün aşılar iyi. İyi aşının daha iyisi, en iyisi var bir de. BioNTech aşısında o kadar yüksek antikor üretiyorsunuz ki sizde hastalık yapmadığı gibi çoğalamadığı için başkalarına da bulaşmıyor" açıklamasını yaptı.